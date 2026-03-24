Rafael González Díaz, médico: "Cuando miras de frente o de perfil y hay una torsión en la columna, es la escoliosis, se produce cuando la curva pasa de 30 grados"

La escoliosis es una enfermedad que afecta principalmente a adolescentes de entre 10 y 16 años, con una incidencia mayor en las chicas. Se trata de una curvatura lateral pronunciada de la columna que, si no se trata, puede requerir una intervención quirúrgica. Para abordar esta patología y sus novedosos tratamientos, el programa 'La Linterna' de COPE, con Expósito, ha entrevistado al doctor Rafael González Díaz, médico en el Centro Internacional de Cirugía de la Columna.

Qué es la escoliosis y cuándo requiere cirugía

El doctor González Díaz ha definido la escoliosis de una manera clara en los micrófonos de COPE: "Una escoliosis es la torsión en el plano frontal de la columna, pero esta torsión no solo es en ese plano, sino que es tridimensional, una torsión completa". Ha explicado que la causa más común es la que se conoce como "escoliosis común del adolescente", que tiene una tendencia genética o familiar.

La decisión de operar no se toma a la ligera. Según el experto, la indicación quirúrgica se produce generalmente "cuando la curva pasa de 50 grados". La cirugía se planifica habitualmente en la fase final del crecimiento para no alterarlo y obtener un resultado definitivo. El objetivo es que los jóvenes puedan hacer "una vida normal, incluso, la mayoría de ellos, una vida deportiva, algunos incluso de élite", como en algunos casos de éxito donde se ha podido operar la columna a una adolescente con una técnica pionera.

El riesgo de la radiación en el diagnóstico

Hasta ahora, el seguimiento de la escoliosis ha implicado un problema significativo: la radiación. Los pacientes, en su mayoría niños y niñas, necesitan "controles con radiografías sencillas" cada seis u ocho meses, lo que supone una "radiación acumulada en el tiempo". Este factor es especialmente preocupante en el caso de las niñas por su relación con el cáncer de mama.

Si sabemos que estos chicos que llevan muchas radiografías, ya de por sí en grupos controles, tienen un riesgo acumulado de tener cáncer"

El momento más crítico llega antes de la cirugía, cuando se emplean tecnologías como neuronavegadores o robots. Estos sistemas requieren un TAC preoperatorio que, en palabras del doctor, "son, a veces, 1000 radiografías". Tal y como ha destacado, "sabemos que estos chicos que llevan muchas radiografías, ya de por sí en grupos controles, tienen un riesgo acumulado de tener cáncer, sobre todo las niñas de cáncer de mama".

Un software pionero para una cirugía sin radiación

La gran novedad presentada por el doctor González Díaz es un nuevo software que cambia por completo este paradigma. El sistema utiliza una resonancia magnética, que tiene "radiación 0", y la extrapola para que funcione como un TAC. Esto elimina la necesidad del tag preoperatorio y su alta dosis de radiación, lo que supone un avance fundamental para la seguridad del paciente.

Trabajamos con radiación 0, con más precisión quirúrgica"

Las ventajas se extienden al propio quirófano. Con este sistema, que identifica la columna del niño con un "haz de luz", se consigue una precisión milimétrica al colocar los implantes cerca de zonas tan delicadas como la médula espinal o la arteria aorta. "Trabajamos con radiación 0, con más precisión quirúrgica", ha concluido el doctor. Este tipo de avances, similares a otros casos complejos que se tratan en 'La Linterna', como el de la niña que tuvo que mudarse por un dolor en el pie, marcan un antes y un después en la medicina.