La confesión más personal de Carlos Herrera a 'El Pulpo' 11 años después de su fichaje por COPE: "Fue maravilloso"

Carlos Herrera, el comunicador mejor valorado de las mañanas en la radio española, ha echado la vista atrás para rememorar sus inicios en COPE. Durante una charla en 'Poniendo las calles' con 'El Pulpo', Herrera, que inicia su undécima temporada en la casa, ha compartido recuerdos y sensaciones de su llegada en 2015.

Un inicio 'salvaje'

El presentador de 'Herrera en COPE' no olvida los nervios que se vivieron en aquel primer programa. "¿Tú te acuerdas del momento cuando empezaste en el año 2015, qué nervios teníamos todos, eh?", le preguntaba 'El Pulpo'. Herrera lo recordaba perfectamente.

Yo me acuerdo de aquella mañana hace 10 años, sí, sí, sí, porque fue una mañana además muy concurrida, había mucha gente"

'El Pulpo' describió el ambiente como 'salvaje' por la cantidad de gente que acudió al estudio a darle la bienvenida, un sentimiento que el propio Herrera corroboró: "Sí, sí, sí, es cierto, es cierto. Fue maravilloso".

La etapa 'más exitosa' en COPE

Herrera también confesó su profundo cariño por la Cadena COPE, donde ha vivido tres etapas profesionales. Sobre la actual, no tiene dudas, y la ha calificado como la más larga, intensa y exitosa.

Esta ha sido la más larga, la más intensa y la más exitosa, vamos a llamarlo así"

Un éxito que, como le recordó 'El Pulpo', ha sido una constante "desde el minuto uno", en gran parte gracias a la fiel audiencia que le acompañó en su salto desde Onda Cero y que le ha consolidado como un referente radiofónico.