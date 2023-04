Un vecino de Algeciras se marcha y 5 años después no puede creer lo que han hecho unos okupas en su casa

Según el Ministerio del Interior, el año pasado en nuestro país fueron okupados de forma ilegal 16.000 viviendas. Un problema que sigue presente a muchos propietarios en España. En ‘Mediodía COPE’ de la mano de Pilar García Muñiz te hemos contado el caso de Tino.

El protagonista de esta historia es natural de Algeciras y dejó su casa en 2018 para cuidar a su madre en Burgos, quien estaba enferma. Pasaron tres años, cuando Tino recibió una llamada de su vecino de Algeciras preguntándole si había vendido su casa, algo que él negó. Fue entonces cuando tomó rumbo a la localidad gaditana y se dio cuenta de que habían okupado su casa. Tino no dudó en ir al juzgado a denunciar el caso. La sentencia salió un año después. “Yo pedí una sentencia cautelar de desalojo inmediato, se me concedió como no podía ser de otra manera. Y en esa cautelar, la jueza, en octubre del año pasado, le decía que tenía cinco días de plazo para irse”, aseguró.

??Herrera: "A día de hoy, pagar el alquiler se lleva, de media, el 43% de la renta de un inquilino"



???El comunicador analiza en @herreraencope el debate entre Sánchez y Feijóo en el Senado, en el que se tratará el tema de la vivienda y Doñanahttps://t.co/oNOs6W9ziz — COPE (@COPE) April 25, 2023

Tras esa espera, Tino abrió la puerta y se encontró un desastre. “La casa la han modificado por completo” señaló. “La parte de arriba de mi casa ha ampliado todo y ha hecho una puerta que da a la calle de atrás, a la misma calle que da a mi garaje, con lo cual tiene acceso directo a toda mi casa. Un patio que había entre mi garaje y mi casa lo elevó para poder construir sobre él y poder seguir construyendo sobre mi garaje” dijo Tino en la antena de COPE. El okupa cambió por completo la distribución de su casa, ampliando hasta por 3 veces su superficie. Además, ha construido en el interior un apartamento levantando muros de hormigón. Aunque lo peor de todo, es que el okupa sigue en su casa. Tino tiene una sentencia que le da razón, todavía no se ha podido hacer efectivo.

La ley de vivienda en el Congreso

La nueva ley de vivienda se aprobará este jueves en el Congreso. La propuesta tiene algunos puntos en los que se aborda la okupación, pero que no benefician al dueño. El Gobierno ha pactado con Esquerra Republicana una enmienda que establece una serie de condiciones que harán más difícil a los propietarios de un piso “okupado”, ejecutar el desalojo.

Con la nueva norma, el dueño que inicie los trámites para recuperar su vivienda deberá certificar en primer lugar si es o no un gran tenedor. Se considerará a una persona como gran tenedor cuando tenga la propiedad de más de 5 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros. Si cumples este requisito, tendrás que acreditar la situación económica de los okupas que están en tu casa y tendrás que decir y demostrar, si es o no, su vivienda habitual.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hay que acreditar si el okupa es una persona que se encuentra o no en situación de vulnerabilidad para comenzar los trámites y recuperar la propiedad y además hay que decir si viven realmente allí habitualmente. Se considerarán personas vulnerables a aquellos que gasten más del 30% de sus ingresos en los suministros de luz, agua, gas, y servicios de telefonía.

Además, en el caso de estos grandes tenedores siempre se tendrá que iniciar un proceso de negociación con los okupas para su desalojo. Lo cual, va a alargar mucho más estos procesos. Por último, hay que decir que las Fuerzas de Seguridad del Estado no podrán hacer intervenciones sorpresas. En el caso de desalojos tendrán que comunicar el día y la hora del mismo.