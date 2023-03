Expósito: "Hasta la defensa de Pérez de los Cobos cree posible el desacato desde el Ministerio del Interior"

Audio

Hoy es el día después del penúltimo varapalo de la Justicia al Gobierno. El Tribunal Supremo le dio un ¡zas! En toda la boca a Marlaska con la sentencia sobre el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Pero creo, sinceramente, que estamos cometiendo un error. Porque el varapalo no ha sido (exclusivamente) para Marlaska o para la dimitida por corrupción María Gámez, ex directora general de la Guardia Civil, no.



El zasca es para la Presidencia del Gobierno porque a Pérez de los Cobos le cesa Moncloa. Es el presidente del Gobierno o el negociador de turno quien ordena a Marlaska, y éste a María Gámez, que se carguen a Pérez de los Cobos. Y dicho y hecho.



Por un lado los socios independentistas catalanes que pidieron la cabeza del coronel, figura clave en el juicio del procés; y por el otro, Pablo Iglesias que pidió la cabeza del coronel porque éste no autorizaba el blindaje de la calle en la urbanización del casoplón en Galapagar.



Luego vino el 8 M, la ilegalidad que pidieron desde Interior a la Guardia Civil como policía judicial del caso, y esa fue la excusa.



Así, hasta que ayer, llegó el enésimo varapalo. Respuesta de Marlaska, sinceramente, se define a sí mismo:



“Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza en el coronel De los Cobos para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. ¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados y permitieron que se utilizaran para destruir pruebas para que el PP ocultara su responsabilidad?”



Un poco bajeza, además de mentira, pero en fin. ¿Va a dimitir Marlaska? Por supuesto que NO. ¿Rodará alguna cabeza más? Por supuesto que tampoco. De hecho ya obligaron a dimitir a María Gámez, experta inmobiliaria, como directora general. Y la clave: ¿Diego Pérez de los Cobos será restituido en el puesto? Ya veremos. Pero hasta su defensa cree posible el desacato desde el mismísimo Ministerio del Interior.



A este paso (y no es por dar ideas) el Tito Berni era diputado del PP y María Gámez y su marido son del PP de Málaga de toda la vida, al tiempo.



Así que, a esperar.





La vuelta de Ponsatí

Segundo nombre propio del día que también heredamos desde la jornada de ayer: Clara Ponsatí, la consellera catalana ¡de Educación! que se escapó cuando fracasó el procés con Puigdemont. A Bruselas y luego a Escocia.



El tema es que esta señora ha vuelto a Barcelona, o sea, a Cataluña. Es decir, a España. Y se ha vuelto a ir un ratito, porque volverá.



Esta mañana un oyente ha recordado en los mensajes de Naranjo con Herrera unas declaraciones que reflejan cómo está de la cabeza la tal Clara Ponsatí. Recuerda. Esto dijo en TVE.



"La secesión es tan importante como para valer la vida" de una persona. Y esta era la consejera de Educación! Clara Ponsatí.



"Cada uno debe saber qué coste debe estar dispuesto a pagar" aseguró tras criticar la "decisión paternalista" de los políticos que afirman que no hay que forzar la independencia unilateral porque eso podría provocar muertes.







Entrega de carros de combate a Ucrania



¡Ah! Y mi posdata: España enviará la próxima semana los primeros seis tanques Leopard a Ucrania tras su rehabilitación en la planta de la empresa Santa Bárbara en Sevilla.



Los carros de combate viajarán por mar hasta Polonia. Se prevé entregarlos a Ucrania oficialmente a primeros de mayo.



También viajarán 20 vehículos blindados TOA de transporte de tropas. Segundo envío de un total de 100 vehículos que se entregarán a Ucrania.