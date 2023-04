El Gobierno, a un paso de sacar adelante la Ley de la Vivienda a las puertas del 28-M: ¿cómo te afectará?

Lo que había venido siendo una negociación muy larga, se terminó por culminar el pasado 14 de abril, cuando el Gobierno finalmente llegó a un acuerdo con sus socios ERC y Bildu para aprobar en el Congreso la Ley de Vivienda. De esta forma se consigue poner fin a un bloque de más de un año en el Congreso, cuando superó el debate a la totalidad en marzo de 2022, pero no las divergencias en el seno de Gobierno. Ahora, el apoyo de ERC y Bildu se convierte en fundamental e indispensable: su voto es clave para conseguir que culmine la tramitación parlamentaria. Así se produjo el acuerdo.

Una ley que presentará una serie de cambios con respecto el modelo actual. Una vez aprobado el nuevo texto, la subida de los precios de los alquileres se limitará al 2% este año y ascenderá hasta el 3% en el año 2024. Además, el arrendador será quien deba pagar los gastos de agencia y se implantará un nuevo índice de referencia que sustituirá al IPC como valor para poder actualizar la renta.





No solo eso, la nueva ley también obligará a los arrendatarios a pagar al casero "por medios electrónicos", entre otros tantos puntos. Para comprender los cambios que suponen este texto, en COPE hemos hablado con Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España, y ha subrayado, en primer lugar, que "lo que tenemos es un borrador". Pese a ello, no cree que vaya a haber "muchos cambios" con respecto a la ley que se prevé aprobar en el Congreso de los Diputados.

"Cambia con respecto a la ley, como estaba actualmente, respecto a los arrendamientos que afecta más a los propietarios y va a existir ese control de los alquileres en cuanto a los precios", ha explicado. Así las cosas, ha subrayado que esta nueva ley "afecta de manera negativa a los arrendadores y positivamente sí que puede afectar a los arrendatarios, pero siempre, como está ocurriendo, es a costa de los propietarios de vivienda".





El control de los precios y los pisos vacíos: ¿qué recoge la nueva Ley sobre esto?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Uno de los asuntos que ha levantado más asperezas en las últimas semanas ha sido el control de los precios. Según el borrador, las comunidades autónomas podrán declarar "zonas tensionadas" para poder limitar el precio de los alquileres. De hecho, Martínez ha recordado aquellas otras ciudades donde se ha intentado implantar este tipo de control. París, Berlín, Nueva York... e incluso en Cataluña se intentó. "En ninguna funcionó", ha subrayado. "Son muchos los pisos que desaparecen del mercado cuando existen estos controles de precios y muchos propietarios pasan sus viviendas a otro sistema", ha matizado el experto inmobiliario, todo con tal de salir "de la Ley de Arrendamientos".

Pese a todo, esta nueva ley prevé dar algún tipo de ayuda a los propietarios. No obstante, "no sabemos nada ni se sabe qué tipo de ayudas habrá, pero siempre que hay son mínimas y normalmente insuficientes para lo que se les pide". En último lugar, nos hemos preguntado qué ocurrirá con los pisos vacíos según este nuevo texto y qué recoge con respecto a estas propiedades.

Audio





Según el borrador, podría haber algún tipo de impuesto. Algo que, a juicio del experto, no es positivo porque "solo valoran que esos pisos que se pongan a la venta y que no se puedan alquilar si no hay algo que les ayude". En este sentido, ha lamentado que con este tipo de leyes "esmuy difícil que los pequeños inversores decidan volver a invertir en pisos o poner sus propiedades en alquiler". La solución, a su juicio, es que haya "un exceso de oferta contra un exceso de demanda". Una situación que, lamentablemente, no se presenta ahora mismo, lo cual hace que los precios "sean difíciles de controlar".