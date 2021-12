¿Sirve para algo hacerte un test de antígenos horas antes de la cena de Nochevieja?

Finalmente, el Gobierno ha tomado ladecisión de reducir de 10 a 7 días el aislamiento estricto para los positivos que sean asintomáticos y también para los no vacunados que hayan tenido contacto estrecho con un contagiado (los que están inmunizados y sean contacto estrecho y estaba liberado de hacer una cuarentena).

Una decisión que han llevado a cabo, a pesar de que los expertos de la ponencia de alertas habían pedido más tiempo para pronunciarse, tener más datos encima de la mesa.

Lo cierto es que la variante ómicron lo está complicando todo, va demasiado rápido. En las últimas 24 horas hemos sumado otros 100.000 contagios más y en la última semana son medio millón de positivos. La incidencia supera ya los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, unas cifras récords que no impactan por ahora en los hospitales pero sí en la atención primaria.

Si n olvidarnos, claro está de la actividad económica ya que a día de hoy hay cerca de 60.000 españoles de baja laboral, muchos de ellos trabajadores esenciales y aún no hemos llegado al pico de esta sexta ola. Dde ahí que los gobiernos de todo el mundo hayan reducido de un día para otro la duración de las cuarentenas, lo ha explicado en ‘Herrera en COPE’Vicente Larraga, virólogo investigador del CSIC.

Sin embargo, las dudas siguen ahí y son muchas las preguntas que nos hacemos: ¿cuándo es más útil que me haga un test? ¿Cuándo se cumplan los 7 días hace falta que me haga un test o puedo salir a la calle, sin más?

Hemos de tener en cuenta que la capacidad de contagiar de ómicron es más contagiosa durante los primeros 5 días de la infección. Los expertos dicen que el octavo día es clave en el proceso de contagio.

En ‘Mediodía COPE’ respondemos a estas y otras preguntas con la ayuda de la doctora de atención primaria, María Garcés.

¿PUEDE UN TEST NO DAR POSITIVO AUNQUE ESTEMOS NOTANDO SÍNTOMAS?

Es normal porque realmente debemos tener una cantidad determinada de concentración, por así llamarlo, de virus para que el test sea capaz de detectar que esa cantidad de virus se encuentra ahí.

Hay un dintel, a partir del cual el test no es capaz de detectarlo

Las diferentes pruebas que se hacen para la detección tienen diferentes maneras de detectar el virus:

PCR: lo que va a detectar es el material genético que hay en la zona de la nasofaringe, en nuestra garganta de virus

Test antígenos: detectan antígenos pero de una forma indirecta, es decir, sabe si hay o no en función de la concentración que haya y evidentemente, sin ninguna duda, de si la práctica de la toma de la muestra, que en este momento se está realizando en nuestros domicilios, si la práctica de la toma de la muestra ha sido correcta. Porque una práctica de la toma de la muestra no correcta nos puede dar un test que sea falsamente antígeno.

¿ES ÚTIL HACER TEST ANTÍGENOS NADA MÁS NOTAR LO SÍNTOMAS?

Cuando uno nota síntomas, evidentemente ya lleva, por lo menos 48 horas respirando el virus en sus vías respiratorias. Con lo cual, cuando una persona ya presenta síntomas, lo normal es que ese test, si realmente hay un coronavirus si toma la muestra adecuadamente, lo normal es que vaya a salir positivo.

¿DESDE CUÁNDO SE EMPIEZAN A CONTABILIZAR LOS DÍAS DE CUARENTENA?

Realmente desde que tenemos síntomas es cuando tenemos que empezar a hacerlo porque en ese momento todo el mundo es consciente de que tenemos una incidencia muchísimo más elevada.

En este momento podemos hablar prácticamente de que el coronavirus se está extendiendo entre nosotros de forma de transmisión comunitaria, es decir, que la incidencia es mucho mayor con la suerte de que teneos una cepa menos grave que los anteriores.

¿ES ACONSEJABLE HACERSE UN TEST DE ANTÍGENOS ANTES DE LA CENA DE NOCHEVIEJA?

No es aconsejable porque en sí, aunque la gente lo está haciendo a lo largo de estas fiestas, un test negativo no te indica que no estés contagiado ya por coronavirus. Porque como os comentaba, 48 horas previas ya puedes estar infectado.

Nos ha sucedido y estamos viendo mucho en este caso, en las consultas de atención primarias, cómo personas que se hicieron test y que pensaban que no eran positivas, al día siguiente fueron positivas, con lo cual ha implicado que todas las personas que cenaron a su alrededor, realmente han sido contactos estrechos de estas personas.

¿PUEDE SEGUIR CONTANGIANDO UNA PERSONA PASADOS LOS 7 DÍAS DE LA CUARENTENA AUN SIENDO ASINTOMÁTICO?

Son casos muy especiales y la gente tiene que comprender que va a depender siempre mucho del hecho de cuál sea la sintomatología clínica que tenga un sujeto.

Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto claras es que los niños, que tienen muchísima menos carga viral, son muchísimo menos contagiosos que los adultos. Y una persona adulta, sana, que ha tenido la enfermedad y que ha estado sin síntomas durante ya tres días consecutivos, ese es el nivel que nosotros marcamos para saber si se puede condicionar o no de dar el alta.

Y esto coincide muy bien con esos siete días que en este momento se ha tomado la determinación