Carlos Sainz padre aclara sus intenciones de ser presidente de la FIA: "No es verdad"

Publicado el 08 may 2025, 00:02

La posibilidad de ver a Carlos Sainz padre como candidato a la presidencia de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) ha sido uno de los temas más comentados del día en el mundo del motor. Sin embargo, el propio protagonista ha salido al paso de los rumores y ha querido desmentir públicamente la información que ha saltado este miércoles. Lo ha hecho en declaraciones exclusivas a Carlos Miquel, periodista de COPE especializado en motor, durante una conexión en El Partidazo de COPE que no ha dejado indiferente a nadie.

“No es verdad”, ha afirmado tajantemente el bicampeón del mundo de rallies cuando Miquel le preguntaba directamente si estaba valorando presentarse a las próximas elecciones de la FIA. El periodista insistía: “¿Ah, no?”, a lo que Sainz reiteró su negativa con firmeza. De este modo, el piloto madrileño ha querido frenar una ola de rumores que ha tenido un fuerte eco en medios especializados durante toda la jornada.

Un desmentido con matices

A pesar del claro “no” de Carlos Sainz, la posibilidad de que pueda cambiar de postura en el futuro no se descarta del todo. De hecho, Juanma Castaño, conductor del programa, subrayó que la frase más significativa es que “Carlos Sainz está considerando presentarse”. Una declaración matizada que deja entrever que, si bien no hay una decisión tomada, la puerta no está completamente cerrada.

HACKETT Carlos Sainz padre e hijo

El contexto no es menor. La presidencia de la FIA estará en juego en 2025, cuando finalice el mandato del actual presidente, Mohammed Ben Sulayem, que dirige el organismo desde 2021 tras imponerse al británico Graham Stoker. Sulayem ha estado envuelto en varias polémicas, incluida la tensión con los pilotos de Fórmula 1, que en noviembre del año pasado emitieron un duro comunicado pidiendo ser tratados como “adultos” tras las sanciones impuestas por usar un lenguaje inapropiado. Estos episodios han debilitado su relación con varios actores clave del paddock, lo que podría abrir una ventana para una alternativa como Sainz.

Según ha informado COPE, y han recogido portales especializados como Motorsport o Autosport, el español habría recibido el respaldo informal de personalidades influyentes del motor internacional para que se postule como opositor de Sulayem en las elecciones que tendrán lugar durante la Asamblea General de la FIA. Esta asamblea, que se celebra una vez al año, está integrada por 245 organizaciones de 149 países, cada una con un número limitado de votos, lo que convierte el proceso electoral en una operación de gran complejidad e influencia internacional.

La figura de Sainz

Carlos Sainz, uno de los deportistas más respetados del automovilismo mundial, cuenta con una trayectoria impecable, no solo como piloto, sino también como embajador del deporte del motor. Su entrada en la política federativa supondría un golpe de efecto con gran simbolismo, y su perfil podría resultar atractivo para muchos que desean una renovación en la cúpula de la FIA.

Carlos Sainz durante una prueba

No obstante, por el momento, el propio Sainz prefiere alejarse del foco político. En su breve pero contundente respuesta, ha querido dejar claro que la noticia no refleja la realidad actual. El tiempo dirá si el piloto madrileño decide finalmente dar el paso y entrar en la carrera electoral de la federación que regula la Fórmula 1, el WRC y otras competiciones internacionales.