Un prestigioso virólogo desmiente una de las creencias más extendidas sobre ómicron: “No es cierto”

Desde que el Gobierno ha tomado la decisión de reducir el número de días de cuarentena de todos los positivos asintomáticos por covid a siete, frente a los diez actualmente fijados, el debate está en la calle.

Por eso, en ‘Herrera en COPE’ hablamos con el virólogo investigador del CSIC, Vicente Larraga para intentar poner algo de orden y saber si lo que se ha hecho es lo correcto o no en estos momentos. Para Larraga no cabe duda que esta decisión “está basada en la Economía no en la Sanidad”, afirmando que “no tenemos datos para decir que a partir del séptimo día no habrá ningún asintomático que no esté contagiado, eso no lo sabemos. Entonces, alguno sabrá, en medio de una ola como tenemos, hay que planteárselos”.

Además, este virólogo puntualiza y explica lo que está ocurriendo con esta variante ómicron cuando se dice “que esta cepa efectivamente tiene un porcentaje menor de personas que ingresan en el hospital, pero al haber muchos contagiados, el número real de personas que ingresan es muy elevado, es tan elevado como las anteriores o incluso más. Y una vez que una persona entra en el hospital, el porcentaje de personas que van a la UCI y el porcentaje de personas que mueren es el mismo: no es menos letal”, indica Larraga.

A lo que añade “otra cosa es que los síntomas sean, normalmente más leves, pero el porcentaje de personas que tiene una enfermedad graves es elevado”.

A continuación, Vicente nos da una serie de recomendaciones que debemos seguir para evitar los contagios y, por supuesto, la primera de ellas es el uso de la mascarilla “porque es lo que sigue funcionando y es lo mejor que funciona”.

Además “debemos evitar los contactos prolongados en los interiores y evitar hablar de frente a la otra persona en u n interior, incluso con mascarilla, porque eso es lo que más contagia, por supuesto evitar las cenas y comidas navideñas y mantener todas las cautelas que se deberían mantener”.

Asegura el virólogo que en estos momentos “estamos no estamos teniendo el contagio de las navidades, todavía no, lo tendremos la semana que viene” y señala que “si se aumenta el número de reuniones sociales, probablemente tendremos un pico muy alto”

NUEVA VACUNA PARA 2022

Vicente Larraga está trabajando en una nueva vacuna de ADN sintética que puede adaptarse a cualquier mutación, que puede conservarse a cualquier temperatura y que ha pasado ya la fase en la que se ha demostrado “que los protege al 100%” dice el virólogo pero, sin embargo, aclara que “hay que dar un gran salto, hay que hacer muchos experimentos, hay que calcular muchas dosis”.

Afirma Vicente que “tenemos atisbos bastante serios de que una vez vacunados los animales, nuestra vacuna es esterilizante, tenemos que comprobarlo” y explica que “todo este tipo de cosas hay que hacerlas y hacer los seguimiento con macacos, porque al ser un procedimiento nuevo hay que hacerlo con macacos y ya saben que los únicos suministradores de macacos son los chinos y hay una cola grande, muy grande para trabajar con ellos”.

“Estaría muy contento si pudiéramos terminar los macacos en primavera y entrar en la fase clínica, aunque no lo puedo asegurar”, señala el experto que mantiene la esperanza en poder tener esta vacuna a finales del 2022, “sería una gran cosa, no lo sé, pero ojalá”

Por último, asegura que “esto es una enfermedad que ha venido para quedarse unos años, entonces, las vacunas, en general, siempre que sean mejores y proporcionen mejores ventajas, la de la esterilidad es una gran ventaja, no llegan nunca tarde”.