Cómo diferenciar un catarro, una gripe y ómicron: síntomas y duración

Puede que estas últimas semanas hayas notado algo de congestión nasal, dolor de garganta, dolor muscular, cansancio, tos, alguna décima de fiebre... A priori, no has querido pensar que es coronavirus porque son síntomas también habituales cuando uno tiene un catarro o una gripe. Pero te haces el test y das positivo. O negativo. La sexta ola de la pandemia está dejando numerosos casos de positivo por la variante ómicron, pero no siempre uno se ha infectado de covid-19 si presenta algunos de los síntomas enumerados anteriormente.

Entonces, ¿cómo sabemos si nos hemos contagiado de ómicron y no es un mero catarro o gripe? En el programa "La Tarde" de COPE hemos hablado este miércoles conVicente Soriano, médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de La Rioja, para poder diferenciar entre los síntomas que produce ómicron, la gripe o un simple catarro. El doctor ha querido deja claro que en muchas ocasiones es "muy difícil diferenciar" entre las tres patologías porque los síntomas son comunes. Pero la clave puede estar en la agudeza de esos síntomas. "Un catarro siempre suele ser un resfriado con un poco de mocos y conjuntivitis. La gripe suele ser más bien un trancazo, con dolores articulares, dolor de garganta y dolor de cabeza importante. Mientras, hasta donde sabemos, ómicron suele ser más leve. Nos suele provocar dolor de cabeza, dolores articulares y un poco de febrícula. Generalmente no suele pasar de 38 de fiebre", explica el médico.





La duración de esos síntomas también suele ser determinante a la hora de poder valorar qué hemos 'pillado'. En una infección por ómicron, los síntomas suelen desaparecer a los dos o tres días. En el caso del catarro y sobre todo de la gripe, podemos seguir enfermos entre cinco y siete días.

Lo importante para el doctor es que, sea lo que sea, no nos afecte a las vías respiratorias bajas. "Si solo nos afecta a las altas, bastará con tomar paracetamol, buena hidratación y esperar a que pase el mal trago". Si hay una afectación pulmonar y hay infección en las vías respiratorias bajas, lo que comúnmente llamamos pulmonía, "entonces sí tenemos que iniciar tratamiento", ha explicado Soriano.





UNA PCR PUEDE DAR POSITIVA HASTA UN MES DESPUÉS DE CONTAGIARNOS

Por último, el especialista ha recordado que ómicron no suele conllevar la pérdida de gusto y el olfato, por lo que esta consecuencia no puede ser contemplada a la hora de valorar qué enfermedad tenemos, y que la duración de la contagiosidad por esta variante del coronavirus suele ser de cinco días. "Podemos contagiar un día antes de padecer síntomas y hasta cuatro o cinco días más", ha explicado.

Y alerta sobre la posibilidad de que demos positivo en una PCR pasado ese plazo. "La PCR puede ser positivas hasta un mes de contagiarnos porque refleja restos del virus, lo que llamamos basura genética. Por eso, los tests de antígenos funcionan muy bien y permiten identificar a las personas que sí pueden contagiar en ese momento", ha concluido.

