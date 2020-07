Lorena Fernández: "El funeral presidido por los Reyes nos hace recordar a las víctimas de esta tragedia"

Audio

Pues no. No hay esa inmunidad de grupo, del rebaño que se dice por el coronavirus. El confinamiento ha cumplido precisamente su función: que los españoles no nos contagiemos masivamente de COVID. Hoy el Ministerio de Sanidad y el Instituto Carlos III de Madrid han dado a conocer los resultados de la tercera oleada del estudio de seroprevalencia. Y este no arroja grandes diferencias sobre lo que ya conocimos hace unas semanas. De esa primera y segunda oleada. Solo el 5,2% de los españoles han pasado el coronavirus. Aunque en el caso de los profesionales sanitarios ese contagio es del doble, llega hasta el 10%. Estanislao Nistal, virólogo de la Universidad San Pablo CEU, nos acaba de decir, sin embargo, en Mediodía COPE, que el porcentaje de contagios seguramente sea más elevado de lo que dice el estudio: “No solamente tenemos anticuerpos contra el virus, sino que podemos desarrollar en una respuesta celular que nos protege de tener unos síntomas graves. Si fueramos capaces de detectar esta respuesta seguramente podríamos ver un porcentaje mayor”.

El estudio del que enseguida vamos a analizar los datos hay que decir que se ha realizado a 69.000 españoles. Los contagios se elevan como en las otras oleadas en la Comunidad de Madrid, Cuenca, Guadalajara, Soria, Segovia y Ávila. En ellas se supera el 10% hasta llegar al 14% de Soria.

Y este 6 de julio es un día marcado para el recuerdo y para no olvidar y tener bien presente en la responsabilidad individual que debemos tener en esta llamada 'nueva normalidad'. A las ocho de la tarde en la Catedral de La Almudena, en Madrid, los Reyes acompañados por sus hijas asistirán al funeral por las víctimas del coronavirus. Funeral que presidirá el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro. Una misa que llega casi cuatro meses después de que el COVID estallara y cambiara nuestras vidas para siempre. Un buen momento para recordar a esas víctimas que nos ha dejado la pandemia. A esas 40 mil que se estiman que nos han dejado en los tres últimos meses. Conviene recordarlas, conviene tenerlas siempre bien presentes porque el pasado ya está escrito pero el futuro lo vamos a escribir. Y que esa tragedia no vuelva a repetirse depende de nosotros, de cumplir las normas de la nueva normalidad que pasan por la mascarilla, el gel de manos y la distancia social. Cumplir el sentido más díficil a veces: el sentido común.