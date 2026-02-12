Siro López celebra el acuerdo entre el Real Madrid y la UEFA: "Es una muy buena noticia"

El periodista Siro López ha analizado en 'El Partidazo de COPE' el acuerdo que pone fin a la Superliga, calificándolo como una noticia positiva para el ecosistema del fútbol. "Yo creo que es muy buena para el fútbol europeo, para la UEFA, para el Real Madrid, para la asociación de clubes", ha afirmado el comunicador sobre el pacto.

El adiós a un proyecto polémico

Este acuerdo llega después de que el Real Madrid comunicara un pacto con la UEFA y la European Football Clubs (EFC) para firmar la paz y retornar a la senda de los clubes europeos. Con ello se pone punto final al fallido proyecto de la Superliga y a las batallas judiciales que ha conllevado durante los últimos años.

La Superliga, anunciada oficialmente el 18 de abril de 2021, fue concebida como una competición alternativa impulsada por doce de los grandes clubes del continente. Sin embargo, la iniciativa perdió fuerza rápidamente con la retirada de la mayoría de sus fundadores, quedando solo el Real Madrid como único valedor tras la reciente desvinculación del FC Barcelona.

Una noticia positiva para el fútbol

Para Siro López, el desenlace es claramente favorable. El comunicador ha insistido en su análisis en que el fin del proyecto es beneficioso para el conjunto del deporte. "Es una muy buena noticia", ha reiterado en los micrófonos de la COPE, destacando la importancia del consenso para la estabilidad del fútbol continental y las relaciones entre las instituciones.

cronología

2021

- 18 abril.- Los doce grandes clubes que promueven la competición oficializan su proyecto. Se abre una guerra entre los estamentos implicados.

- 20 abril.- Tras la respuesta contraria de muchos aficionados y del Gobierno británico los seis equipos ingleses abandonan el proyecto. Mientras, un juzgado de Madrid adopta medidas cautelarísimas para que ninguna acción en España impida la puesta en marcha de la Superliga.

- 21 abril.- Atlético de Madrid, Inter de Milán y Milan también abandonan la Superliga, en la que solo permanecen Real Madrid, Barcelona y Juventus.

- 7 mayo.- La UEFA aprueba medidas de reintegración para los nueve clubes que abandonaron el proyecto.

- 25 mayo.- La UEFA abre procedimiento disciplinario a los tres clubes que siguen, pero lo suspende temporalmente el 9 de junio hasta que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

- 30 julio.- El TJUE ordena a la UEFA suspender las acciones contra los tres clubes que siguen en el proyecto y anuncia que revisará la posición de monopolio de esta.

- 16 agosto.- La Asociación Europea de Clubes (ECA, por sus siglas en inglés) reincorpora a los nueve clubes que abandonaron el proyecto de Superliga.

- 26 octubre.- La Comisión de Cultura del Parlamento Europeo aprueba un informe en el que se opone a la Superliga, por considerarla contraria a la política deportiva de la UE.

2022

- 6 junio.- La Juventus comunica por carta al Real Madrid y al Barcelona que abandona el proyecto de Superliga.

- 15 diciembre.- El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamina que la FIFA y la UEFA no incurrieron en abuso de su posición dominante en las competiciones del fútbol europeo al bloquear con la amenaza de sanciones la creación de un torneo alternativo como la Superliga.

2023

- 21 diciembre.- La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión.

2024

- 27 mayo.- En España, se conoce la sentencia del Juzgado número 17 de lo Mercantil de Madrid que señala que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio y deben "cesar en sus conductas anticompetitivas".

= 2026.

- 7 febrero.- El Barcelona anuncia su desvinculación de la Superliga.