La Iglesia de Madrid despide a José Antonio Álvarez, obispo auxiliar fallecido a los 50 años: "Primero la sorpresa; después, el agradecimiento por su vida"

José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, ha fallecido en la madrugada de este miércoles 1 de octubre a los 50 años. El prelado, que ha muerto a causa de un infarto, había sido nombrado por el Papa Francisco en abril de 2024 y fue ordenado obispo apenas tres meses después, en julio.

Juan Carlos Merino, vicario para el clero del Arzobispado de Madrid, ha compartido en Mediodía COPE cómo ha conocido la noticia: “Estamos muy conmocionados. Esta misma mañana nos escribía don José a los vicarios para comunicarnos el fallecimiento. Hasta ayer estaba bien, desarrollando sus labores pastorales con normalidad”.

“Lo primero es la sorpresa, lo segundo el agradecimiento por su vida y lo tercero el pensamiento en su madre y su familia, a quienes acompañamos en el dolor”, ha añadido Juan Carlos.

Archidiócesis de Madrid José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid

"un entusiasmado del sacerdocio"

Merino, que conocía a Álvarez desde sus años de formación en el seminario, ha destacado su entrega absoluta a la vocación sacerdotal: “Era un entusiasmado del sacerdocio, un apasionado de carácter que vivía todo con intensidad y con una bondad de corazón que conmovía. Sobre todo, fue un gran formador: dedicó prácticamente la mitad de su vida a los seminarios, acompañando a los jóvenes en su discernimiento y vocación. Eso ha marcado su huella en el clero madrileño”.

"un pastor cercano, apasionado y profundamente entregado"

Natural de la capital, ingresó en el seminario con 18 años y desde entonces desarrolló la mayor parte de su ministerio en la diócesis, ejerciendo como formador del seminario menor y mayor, director espiritual y rector. Su nombramiento como obispo auxiliar fue recibido con alegría por la comunidad madrileña, que veía en él “un pastor cercano, apasionado y profundamente entregado” como han explicado desde la Archidiócesis.

“Era uno de los nuestros —ha subrayado Merino—. Su reflexión constante sobre el ser sacerdote y su capacidad para contagiar esa pasión lo hicieron muy querido y valorado en tantas dimensiones de la diócesis”.

Archidiócesis de Madrid José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid en el centro, junto al cardenal Cobo y Martín el día de su nombramiento

horarios eucaristía, funeral y entierro

Su cuerpo está siendo velado en la Cripta Parroquia de Santa María la Real de la Almudena, donde esta tarde se abrirá la capilla ardiente para que los fieles puedan despedirse y rezar por su eterno descanso. Además, a las 19:00 horas se celebrará una Eucaristía en la catedral presidida por el cardenal José Cobo, y mañana jueves, a mediodía, tendrá lugar la misa funeral y posterior entierro en la misma cripta.