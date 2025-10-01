Fallece de un infarto a los 50 años José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid
Fue nombrado obispo por el Papa Francisco el 23 de abril de 2024 cuando ocupaba el cargo de Rector del Seminario Conciliar de Madrid
"Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento esta madrugada de Mons. D. José Antonio Álvarez Sánchez, obispo auxiliar de Madrid, a causa de un infarto", ha informado la Archidiócesis de Madrid en un comunicado
"Pedimos a toda la comunidad diocesana y eclesial que, unidos en la esperanza que no defrauda, se eleven plegarias por su eterno descanso. Su cuerpo será velado en la cripta de la catedral. Esta tarde, a las 19h, se celebrará una misa en la catedral", añaden.
una vida al servicio de la iglesia en madrid
José Antonio Álvarez nació en Madrid el 3 de agosto de 1975, e ingresó en el Seminario Conciliar en 1992. Bachiller en Teología por la Universidad Eclesiástica San Dámaso (1998), fue ordenado diácono el 28 de noviembre de 1999 y sacerdote el 18 de junio de 2000. También cursó un máster en Discernimiento Vocacional y Acompañamiento Espiritual en el Centro de Espiritualidad San Ignacio de la Universidad Pontificia Comillas (2008-2011) y fue viceconsiliario nacional de Manos Unidas (2015-2018).
Además estuvo en la parroquia Virgen de la Fuensanta (1999-2001) y fue capellán universitario en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (2000-2002); formador del Seminario Menor y profesor del Colegio Arzobispal (2001-2005); director espiritual en el Movimiento Cursillos de Cristiandad de Madrid (2003-2014); capellán de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote (2003-2008); secretario personal de César A. Franco Martínez, obispo auxiliar de Madrid (2005-2014); formador en el Seminario Conciliar (2008-2015) donde también fue director espiritual (2015-2018). Antes de ser nombrado obispo, ocupaba el cargo de rector del Seminario Conciliar de Madrid desde el año 2018.