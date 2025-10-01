Fallece de un infarto a los 50 años José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid

"Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento esta madrugada de Mons. D. José Antonio Álvarez Sánchez, obispo auxiliar de Madrid, a causa de un infarto", ha informado la Archidiócesis de Madrid en un comunicado

"Pedimos a toda la comunidad diocesana y eclesial que, unidos en la esperanza que no defrauda, se eleven plegarias por su eterno descanso. Su cuerpo será velado en la cripta de la catedral. Esta tarde, a las 19h, se celebrará una misa en la catedral", añaden.

una vida al servicio de la iglesia en madrid

José Antonio Álvarez nació en Madrid el 3 de agosto de 1975, e ingresó en el Seminario Conciliar en 1992. Bachiller en Teología por la Universidad Eclesiástica San Dámaso (1998), fue ordenado diácono el 28 de noviembre de 1999 y sacerdote el 18 de junio de 2000. También cursó un máster en Discernimiento Vocacional y Acompañamiento Espiritual en el Centro de Espiritualidad San Ignacio de la Universidad Pontificia Comillas (2008-2011) y fue viceconsiliario nacional de Manos Unidas (2015-2018).

Además estuvo en la parroquia Virgen de la Fuensanta (1999-2001) y fue capellán universitario en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (2000-2002); formador del Seminario Menor y profesor del Colegio Arzobispal (2001-2005); director espiritual en el Movimiento Cursillos de Cristiandad de Madrid (2003-2014); capellán de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote (2003-2008); secretario personal de César A. Franco Martínez, obispo auxiliar de Madrid (2005-2014); formador en el Seminario Conciliar (2008-2015) donde también fue director espiritual (2015-2018). Antes de ser nombrado obispo, ocupaba el cargo de rector del Seminario Conciliar de Madrid desde el año 2018.