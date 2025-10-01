El emotivo recuerdo de César Franco a José Antonio Álvarez: "Estoy conmovido, era amable, sencillo, abierto... Era un sacerdote ejemplar"

“Los planes de Dios son suyos y nos toca acatarlos en esperanza, en paz pero estoy conmovido”. Así se ha mostrado en 'Ecclesia al día' el obispo emérito de Segovia, César Franco, tras conocer a muerte de José Antonio Álvarez este miércoles, 1 de octubre, por un infarto fulminante.

Franco conoció bien al obispo auxiliar de Madrid, ya que fue su secretario personal en la etapa en la que el obispo emérito asumía el mismo cargo, antes de ser enviado a Segovia.

“Ha sido un golpe tremendo que he recibido esta mañana antes de la misa que he ofrecido por él y todavía no me lo creo. Estoy muy conmovido”, ha manifestado César Franco en TRECE.

El obispo emérito de Segovia se ha deshecho en elogios hacia Álvarez, a quien define como un sacerdote “amable, sencillo, abierto, cariñoso, preocupado por todas las cosas, muy generoso para aceptar que los cambios de agenda, porque las agendas de los obispos son un poco imprevisibles y estaba disponible siempre a todo”.

Tampoco olvida cómo Álvarez ayudaba en lo que podía a otros presbíteros, lo que lleva a Franco a afirmar que “ha sido un sacerdote ejemplar”, por lo que lamenta que “le hayamos perdido aquí aunque el Cielo lo gane”.

Una amistad " que perdurará siempre hasta que nos abracemos en el Cielo”

Para Franco, la etapa de José Antonio Álvarez como secretario fue “una gracia”, en la que entablaron una “amistad muy fuerte”. “Compartíamos muchas cosas dentro de lo que es el misterio del ministerio episcopal, y creo que llegamos a una amistad que perdurará siempre hasta que nos abracemos en el Cielo”, ha confiado.

En este sentido, César Franco ha recordado que además de amigo, compañero y secretario, Álvarez era una persona que irradiaba una esperanza que contagiaba al entonces obispo auxiliar de Madrid: “A veces un obispo necesita que alguien le ayude, y tenía mucha esperanza cuando había un problema, miraba al horizonte con mucha esperanza y ponía en Dios las riendas de los trabajos que llevábamos adelante”.

El mensaje de apoyo de César franco a la familia de álvarez

Pese al dolor de su pérdida, César Franco ha querido transmitir a la familia de José Antonio Álvarez un mensaje de esperanza: “Pienso mucho en su madre que es una mujer ya anciana, en su hermana, su familia... y el mensaje es que Dios sabe más que nosotros, tiene en sus manos las riendas de la vida y de la muerte”.

Además, ha hecho referencia a la Comunión de los Santos, “porque la muerte no rompe los lazos que Dios ha establecido para siempre, la muerte es una despedida que podemos lamentar o llorar pero en la Eucaristía sé que estaba presente en esa hermosa Comunión de los Santos que participaremos en el Cielo”.