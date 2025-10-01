Lágrimas y, sobre todo, esperanza

Esta mañana nos hemos despertado con la dura noticia del fallecimiento del obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez, a causa de un infarto. Tenía 50 años, era, por tanto, uno de los obispos más jóvenes de España, y era “lógico” pensar, según los cálculos humanos, que tenía por delante una larga y prometedora trayectoria al servicio de la Iglesia que peregrina en nuestro país. De Don José Antonio yo destaco su afabilidad, que era más que una disposición natural; su perfil espiritual vinculado a la hermosa experiencia del movimiento de Cursillos de Cristiandad; su acogida de las diversas realidades que surgen en la Iglesia, y su capacidad de educar demostrada a lo largo de una vida de fecundo servicio.

La muerte siempre tiene algo de inesperado, de imprevisible, pero más aún en este caso. Tenemos la sensación de que alguien querido y apreciado nos es arrebatado… y no entendemos. Como no entendemos que, estando tan necesitados de guías valientes y lúcidos para afrontar un futuro que se entrevé difícil, se nos prive de uno de ellos en una noche cualquiera, sin previo aviso. Es natural llorar, como el Señor lloró ante la noticia de la muerte de su amigo Lázaro. Y nos entra la tentación de decir, como Marta: “Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto José Antonio”. Como si el Resucitado, con el que hablaba cada día, no hubiera estado presente en el momento supremo de entregar su vida…

Podemos llorar, sí, y también podemos y debemos dar gracias por su vida limpiamente entregada en tantas horas al servicio del buen pueblo cristiano; y, sobre todo, tenemos la esperanza firme de que el Señor, que nos lo regaló, responderá a nuestra necesidad de formas que no podemos imaginar ni definir. Pedimos, como hace toda la Iglesia en Madrid con su arzobispo, el cardenal José Cobo, a la cabeza, que José Antonio alcance la plenitud de vida y de felicidad, que siempre deseó, en los brazos de su Señor, y que a nosotros no nos falten la palabra, el abrazo y la compañía de testigos como él.