El viaje de dos aficiones a Sevilla: Atlético de Madrid y Real Sociedad, una final de Copa del Rey más allá del fútbol

La ciudad de Sevilla ya está preparada para acoger la gran final de la Copa del Rey que disputarán mañana el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Un amplio dispositivo de seguridad, con 1.600 agentes especializados en seguridad ciudadana –UIP, UPR, Guías Caninos, Caballería, Brigada Móvil-Policía en el Transporte o Subsuelo/Protección Ambiental- junto a otras unidades como el Grupo Especial de Operaciones –GEO- o la Unidad Aérea de la Policía, garantizarán el desarrollo del acontecimiento deportivo para que todo transcurra con normalidad, mientras las calles de la capital andaluza comienzan a teñirse con los colores de ambas aficiones.

EFE Diego, el cholo, Simeone

José Luis y Peio son dos de esos aficionados, uno del Atlético de Madrid y el otro de la Real Sociedad, que van camino de Sevilla y que están viviendo con enorme intensidad las horas previas a la final que vivirán en La Cartuja.

José Luis Méndez y Peio Godoy han compartido en 'Mediodía COPE' su emoción y nerviosismo, que aunque sean de aficiones mañana rivales, son similares antes del esperado encuentro.

Dos viajes, una misma pasión

José Luis, el del Atleti, ha explicado que partirá de madrugada desde Madrid en un autobús fletado por su peña, 'Los últimos del Calderón'. Su plan es un viaje de ida y vuelta en el mismo día, un "palizón" que afronta con la máxima ilusión de ver a su equipo levantar el trofeo.

EFE Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad

Para Peio, el de la Real, el viaje es más familiar junto a su hija de 24 años y su sobrina de 19, para quienes será su primera final. Tras parar a comer cerca de Madrid, su plan es dormir en Córdoba para llegar mañana a Sevilla con tiempo de disfrutar del ambiente. Además, ha confesado que viajan bien preparados: "El maletero adelante lo llevamos lleno de de cervezas, de sidra, de queso Idiazábal y de membrillo".

La final de Zaragoza en el recuerdo

El destino ha querido que ambos aficionados compartan un recuerdo especial: la final de Copa de Zaragoza de 1987, que también enfrentó a ambos clubes. José Luis ha contado que estuvo allí siendo un niño, acompañado por su padre y su tío. Peio también la vivió y, además, ha aprovechado para mandar un emotivo recuerdo a la familia de una aficionada del Atlético de Madrid fallecida recientemente.

Pronósticos para la gran final

En cuanto al resultado, los pronósticos son diferentes. José Luis cree que "va a ser un partido igualado, pero esperemos traernos la victoria". Por su parte, Peio vaticina un encuentro largo y emocionante: "Yo creo que va a ser un partido muy parecido al del 87, yo creo que va a haber prórroga".

EFE La copa ya está en Sevilla

Ambos coinciden en el gran ambiente que se espera en Sevilla, una ciudad que Peio ha descrito como "maravillosa" y que se prepara para acoger a miles de aficionados en un fin de semana que promete ser una fiesta del fútbol español.