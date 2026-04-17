Andy (44), cantante: "He sentido vértigo al enfrentarme al público en solitario, la mayoría de la gente no me conocía realmente como yo soy"

El cantante Andrés Morales Troncoso, conocido artísticamente como Andy, ha iniciado una nueva etapa en solitario tras más de dos décadas de éxitos como parte del dúo Andy & Lucas. En una entrevista en el programa Poniendo las Calles con Carlos Moreno 'El Pulpo', el artista ha presentado su primer álbum, titulado 'Solo', y ha compartido las emociones y desafíos que acompañan este renacer profesional, marcado por una ilusión equiparable a la de sus inicios.

El vértigo de empezar de nuevo

Andy ha confesado haber sentido vértigo ante el reto de subirse a un escenario sin su compañero Lucas. Durante años, su rol en el dúo fue más discreto, un segundo plano en el que se sentía cómodo mientras Lucas asumía el papel de frontman. "Es verdad que me sentí vértigo, porque claro, la mayoría de la gente no me conocía realmente como yo soy", ha explicado el cantante.

He sentido vértigo al enfrentarme al público en solitario"

Este desconocimiento por parte del público generó en él una inseguridad inicial, alimentada por comentarios que cuestionaban su capacidad para llevar adelante un proyecto en solitario. "Escuché comentarios de 'este es un soso, este es un aburrido, ¿este qué nos va a dar?'", ha relatado. Sin embargo, Andy reivindica su faceta más personal y asegura que, en la intimidad, siempre ha sido el artífice de muchas de las bromas y el buen ambiente que caracterizaba al dúo.

EMOTIONAL EVENTS Andy, excantante del grupo Andy y Lucas

La música como terapia y un apoyo incondicional

El proceso de creación de 'Solo' ha funcionado como una auténtica terapia para el artista. Un ejemplo es la canción Marioneta, cuya letra, escrita por Raúl Cabrera, le emocionó hasta las lágrimas. "Cuando me pasa la letra se me caen dos lágrimas, porque parecía que la había escrito yo", ha confesado. El cantante ha narrado cómo, al escuchar la versión final del tema, sintió un profundo desahogo: "Me bajé a la cocina, me eché un ron y me lo tomé llorando de felicidad, de alegría, como desahogo".

El apoyo de su familia ha sido fundamental, especialmente el de su hija de 19 años, quien, conocedora de su malestar en la etapa final con el dúo, le envió un mensaje que le hizo llorar de alegría la noche del lanzamiento del disco. "Me puso un mensaje y me dijo: 'lo has conseguido, estoy muy orgullosa de ti'", ha compartido emocionado.

Lo has conseguido, estoy muy orgullosa de ti"

A este respaldo familiar se suma el impresionante cariño de sus seguidores. Andy ha revelado con sorpresa que, desde que anunció su carrera en solitario, el número de clubes de fans se ha multiplicado. "A día de hoy tengo más clubes de fans que Andy & Lucas. Tengo en Girona, Tarragona, Lleida, Canarias, Mallorca, Extremadura, Galicia, en todas las localidades de Andalucía y en Madrid tengo dos", ha detallado el cantante.

Europa Press Andy Morales

Una gira para reencontrarse con su público

Con el disco ya en la calle, Andy se prepara para una gira de presentación que incluye paradas en el Teatro Rialto de Madrid (20 de abril), Barcelona (29 de abril) y Sevilla (13 de mayo). Además, tiene programados numerosos conciertos gratuitos en verano, ya que su principal objetivo ahora es que la gente le vea en directo. "Lo que necesito ahora sobre todo es que la gente me vea en directo para que vean que también solo me desenvuelvo bien en el escenario", ha afirmado.

El cantante ha adelantado que el espectáculo mantendrá la esencia de lo que fue el popular dúo, pues la mitad del repertorio serán canciones de Andy & Lucas y estará acompañado por la misma banda. El legado del dúo es innegable, una historia de éxito con una separación que ha generado numerosos titulares, como se puede comprobar en entrevistas anteriores sobre el tema. "Lo único que falta en el escenario es Lucas. La gente va a ver un show muy parecido", ha concluido.