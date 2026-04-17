Rusia avisa que pueden ser objetivos legítimos para su artillería en territorio europeo este tipo de unidades industriales

Rusia ha lanzado una seria advertencia sobre la colaboración tecnológica entre Europa y Ucrania. Durante el programa 'La Linterna', el periodista Ángel Expósito y el experto diplomático Enrique Serbeto han analizado en 'El Foco' las últimas novedades de la guerra, destacando la amenaza del ministro de defensa ruso, Dmitri Medvédev. Este ha señalado que las unidades industriales en territorio europeo dedicadas a la fabricación de drones para Kiev pueden convertirse en objetivos legítimos para su artillería.

Guerra robotizada: un hito ucraniano

Esta escalada verbal coincide con un hecho inédito en el campo de batalla. El Ejército ucraniano ha conquistado una posición rusa utilizando exclusivamente drones aéreos y robots terrestres, sin la intervención directa de soldados. El propio presidente Volodímir Zelenski anunció que la operación se saldó sin bajas propias y culminó con la rendición de las fuerzas enemigas, marcando un antes y un después en el conflicto.

Según ha explicado el experto Enrique Serbeto, este avance responde a que los ucranianos, al quedarse "sin referentes tecnológicos militares que eran rusos", han tenido que innovar forzosamente. Este proceso les ha llevado a situarse en la vanguardia de la tecnología militar. "Están ahora mismo en la vanguardia más estratosférica de los desarrollos militares en estos aspectos", ha afirmado Serbeto.

Están ahora mismo en la vanguardia más estratosférica de los desarrollos militares"

EFE Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar del ataque ruso contra un almacén civil en Kiev, Ucrania

La amenaza directa de Medvédev llega después de que varios países europeos comenzaran a establecer polos tecnológicos conjuntos con Ucrania para desarrollar drones. El ministro de defensa ruso ha advertido que estas fábricas, aunque estén en suelo de la UE, "se consideran una escalada del conflicto y que pueden llegar a ser objetivos legítimos para la artillería rusa". Esta situación añade más tensión a las ya complejas relaciones de la UE con el Kremlin.

Pueden llegar a ser objetivos legítimos para la artillería rusa"

La expansión de los sistemas no tripulados

El éxito de estas operaciones se apoya en una rápida expansión de los sistemas no tripulados. En los últimos meses, Ucrania ha ejecutado más de 22.000 misiones con robots terrestres y drones, una cifra muy superior a la del año anterior. Dispositivos como los modelos Ratel, TerMIT o Volia se encargan de transportar explosivos, realizar labores de reconocimiento o forzar la rendición del enemigo.

El uso de esta tecnología responde a la necesidad de reducir las bajas humanas en un conflicto que se prolonga. Las autoridades ucranianas sostienen que la robotización del frente permite no exponer a la infantería en zonas altamente vigiladas por la artillería y los drones enemigos, lo que supone un grave peligro como advierten expertos de la OTAN.

EFE Rusia lanzó durante la pasada noche 176 drones de larga distancia contra Ucrania, después de que en la víspera matara en distintos ataques en el país invadido a un total de trece civiles

Los robots terrestres han dejado de ser experimentales para convertirse en un elemento habitual del combate. Solo en el primer trimestre de 2026, el ejército ucraniano llevó a cabo cerca de 24.500 misiones con estos sistemas, que ya están integrados en más de un centenar de unidades desplegadas. En paralelo, los drones aéreos siguen siendo decisivos y son responsables de una gran parte de las pérdidas rusas en el frente.

El futuro del campo de batalla

Expertos militares consideran que esta combinación de drones y robots está transformando la guerra en un modelo más automatizado. La inteligencia artificial, la vigilancia constante y los sistemas remotos sustituyen progresivamente a las operaciones tradicionales. Aunque los avances territoriales son limitados, esta ventaja tecnológica está permitiendo a Ucrania alterar el equilibrio de un conflicto que llevaba años estancado.

Este giro hacia la "guerra robotizada" no solo redefine el campo de batalla en Ucrania, sino que anticipa una transformación más amplia en los conflictos del futuro. En ellos, la presencia humana directa en la línea de fuego podría ser cada vez menos determinante, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la estrategia militar.