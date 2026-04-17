El precioso recuerdo de Juanma Castaño de María Caamaño: "Para todos los padres que tienen a niños que luchan contra esta enfermedad, que no piensen que este es el final"

El programa El Partidazo de COPE ha comenzado con un recuerdo muy especial para María Caamaño, la joven salmantina que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el cáncer infantil y que ha fallecido este jueves a los 13 años. El director del programa, Juanma Castaño, ha querido dedicarle unas emotivas palabras y enviar un mensaje de esperanza a todas las familias que atraviesan una situación similar. La noticia ha conmocionado al mundo del deporte y a la sociedad, que siguieron de cerca la historia de la conocida como la "Princesa Futbolera Guerrera".

El emotivo mensaje de Juanma Castaño

Juanma Castaño ha calificado la jornada como "la noticia triste del día" al informar del fallecimiento a los 13 años de María Caamaño, "la niña que levantó la Eurocopa en 2024 junto a los jugadores de la selección española". El comunicador la ha recordado como "una niña bonita, con una sonrisa fantástica" y una "valiente" que "siempre estaba disfrutando de los momentos que le brindaba la vida", y a la que muchos personajes públicos "prácticamente, apadrinaron".

David Arranz María Caamaño

Tras enviar un abrazo a la familia y a quienes la cuidaron, Castaño ha dirigido su mensaje más importante a otros padres en circunstancias parecidas: "Un abrazo, sobre todo, para todos los padres que tienen a peques que están ahora luchando contra esta enfermedad, que no piensen que este es el final para todos. La gran mayoría se salvan, se curan, así que hay que luchar y tener mucho ánimo y mucha fuerza".

Para todos los padres que tienen a peques que están ahora luchando contra esta enfermedad, que no piensen que este es el final para todos"

Símbolo de la lucha contra el cáncer infantil

María padecía sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer catalogado como enfermedad rara con especial incidencia en niños y jóvenes. La joven salmantina recibía un tratamiento experimental en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Su historia ganó una enorme visibilidad en julio de 2024, cuando el futbolista Alex Baena la invitó a la celebración de la Eurocopa en Cibeles y acabó levantando el trofeo ante miles de aficionados.

EFE La joven se hizo famosa al levantar el trofeo de la Eurocopa invitada por Alex Baena.

Su familia ha sido la encargada de comunicar la noticia a través de la cuenta de Instagram de la joven. "Afición, hoy no es M4RIA quien os escribe, hoy os escribimos su equipo titular. Después de lo mucho que disfrutó viendo con su tata el partido de sus equipos y amigos, la situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo para seguir adelante, pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, M4RIA ya está descansando", han expresado.

Desde esta mañana, M4RIA ya está descansando"

Un legado solidario

Su lucha incansable la llevó a crear la asociación 'La Sonrisa de María' para recaudar fondos destinados a la investigación. Este compromiso le valió el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024 por su "bondad, generosidad, fortaleza y empatía". Su padre, Juan Caamaño, explicaba entonces el propósito del proyecto: "Es un reconocimiento a lo que estamos haciendo, nos metimos en esto porque las familias necesitan ayuda, para que se sepa que hay enfermedades que no están investigadas". La lucha de María contra el sarcoma de Ewing se convirtió en un ejemplo para muchos.

El funeral se celebrará este viernes a las seis de la tarde en Encinas de Abajo, una localidad a 20 kilómetros de Salamanca. El recuerdo de María Caamaño permanecerá como un ejemplo de superación y vitalidad, tal y como le reconocieron en vida: "Nos enseñas cada día lo que es luchar de verdad en la vida y lo que es ser un superhéroe de verdad en la vida".