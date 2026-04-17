Hidalgo, sociólogo: "La ansiedad, las depresiones, los trastornos de la alimentación, entre otras cosas, han aumentado considerablemente en los últimos 15 a 20 años por la hiperdigitalización"

El sociólogo e impulsor del 'Movimiento Off', Diego Hidalgo, ha analizado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', los efectos de la hiperdigitalización en la sociedad actual. Hidalgo ha alertado sobre el deterioro de la salud mental como consecuencia de un modelo tecnológico diseñado para "explotar las vulnerabilidades humanas".

Este movimiento, que nació a raíz del 'manifiesto Off' hace dos años, busca que la sociedad en su conjunto retome el control sobre la tecnología digital para que esté a su servicio y no al contrario. Según Hidalgo, existe una creciente evidencia que vincula la hiperconexión con el alarmante aumento de problemas como la ansiedad, las depresiones y los trastornos de la alimentación en los últimos 15 a 20 años

Conexión selectiva frente a desconexión total

Lejos de proponer un aislamiento tecnológico, Hidalgo se muestra más a favor de una "conexión selectiva". Como ejemplo de sus iniciativas, ha destacado 'Offfebruary', un reto que invita a desinstalar las redes sociales durante el mes de febrero. El objetivo es "retomar el control de nuestro tiempo y nuestra atención", considerando que en España se dedican de media 54 horas al mes a estas plataformas.

UNSPLASH (Foto de ARCHIVO)Mujer utilizando un 'smartphone'.REMITIDA / HANDOUT por UNSPLASHFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma06/3/2026

Cualquier alternativa a hacer 'scroll' es más favorable para nuestro bienestar, como "hacer deporte, leer, estar con amigos o con familia, o simplemente durmiendo", ha señalado el sociólogo. Ha recordado que el sueño ha sido una de las principales víctimas de esta situación, un problema que se ha duplicado en España en las últimas dos décadas.

Soluciones colectivas para un problema global

Hidalgo ha hecho hincapié en que, aunque los consejos individuales son útiles, la clave está en el enfoque comunitario. "Lo que funcionan son las soluciones colectivas más que las soluciones individuales", ha afirmado. Esta idea se apoya en estudios como uno de la Universidad de Chicago, que reveló que la gente estaba dispuesta a pagar para que todos abandonaran las redes sociales a la vez, demostrando una voluntad de cambio grupal.

Lo que funcionan son las soluciones colectivas más que las soluciones individuales"

El experto también ha abordado el impacto de género, señalando que las chicas adolescentes son las más afectadas a nivel de salud mental por el uso de las redes. Sin embargo, ha observado una tendencia positiva: "cuanto más usan las redes sociales las personas, más conscientes son de sus riesgos y más quieren reducir el tiempo que pasan en ellas".

Alamy Stock Photo Una mujer chateando con su smartphone

El "mejor regalo" para un hijo: retrasar el móvil

Uno de los puntos más críticos de la entrevista ha sido la presión social que sienten los padres para dar un móvil a sus hijos. Hidalgo ha sido tajante al respecto, citando un estudio de Sapien Labs que demuestra que la edad a la que se recibe el primer smartphone es el principal determinante de la salud mental de una persona. "Cuanto más tarde recibes tu primer smartphone, más robusta será tu condición psicológica", ha explicado.

El mejor regalo que uno puede hacer a sus hijos es resistir esta presión social por tener un smartphone temprano"

Para combatir esta presión, ha elogiado movimientos como 'Adolescencia libre de móviles', donde grupos de padres pactan no entregar un smartphone antes de los 16 años. Según Hidalgo, cuando una masa crítica de entre el 20% y el 25% de una clase no tiene móvil, la presión social disminuye considerablemente, facilitando la decisión a otras familias.

A nivel personal, el sociólogo ha compartido su propia estrategia: nunca ha tenido un smartphone. Su consejo para el día a día es "establecer barreras físicas, temporales y situacionales" con la tecnología. Una regla fundamental es mantener los dispositivos lejos de la mesa durante las comidas para no perturbar la interacción social.

Finalmente, ha insistido en la importancia de no introducir el smartphone en el dormitorio, ya que la hiperconexión perturba gravemente el sueño. Ante la excusa de usarlo como despertador, su recomendación es simple y directa: "cómprate un despertador, que es muy barato, y los beneficios van a ser muy notables".