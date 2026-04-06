Ya puedes llevar tu DNI en el móvil: así funciona la aplicación desarrollada por la Policía Nacional en la que puedes solicitar tres tipos de información

El DNI digital ya es una realidad en España y puede utilizarse oficialmente desde el pasado jueves 2 de abril. Como ha explicado Pilar García de la Granja en 'Mediodía COPE', esta novedad supone un paso más en la transformación del teléfono móvil en una cartera digital, donde ya alojamos tarjetas de crédito o el carné de conducir, entre otros.

Ha sido la Policía Nacional la que ha desarrollado la aplicación 'MiDNI', que permite a cualquier ciudadano llevar su documento de identidad en el smartphone.

Pasos para activar el DNI en el móvil

Para disfrutar de esta funcionalidad, el primer requisito es disponer de un teléfono móvil. A continuación, el usuario debe registrarse, un trámite que puede realizarse por Internet o presencialmente en dependencias de la propia policía.

El último paso consiste en activar el DNI directamente en la aplicación del teléfono. Tal es la novedad que algunas comunidades autónomas ya están implementando cursos específicos para enseñar a los ciudadanos a utilizarlo.

Funcionamiento: un QR seguro y temporal

Según ha señalado el experto en ciberseguridad, Bruno Pérez Junca, el móvil se ha convertido en "esa herramienta multiusos con la que nunca podremos vivir". La 'app' 'MiDNI' funciona mostrando un código QR único en la pantalla.

Este QR se conecta en tiempo real con los servidores de la Policía Nacional para verificar la identidad del portador, proporcionando los datos solicitados por un periodo de tiempo limitado.

Esto implica que el código debe generarse cada vez que se necesite utilizar, garantizando así la seguridad del proceso.

EFE Llega el DNI digital

Tres niveles de datos según la gestión

La aplicación permite al usuario solicitar tres tipos de información distintos en función de la gestión que necesite realizar.

Por un lado, el 'DNI edad' muestra únicamente la foto, el nombre y la mayoría de edad. También está disponible el 'DNI simple', que certifica la validez del documento.

Finalmente, el 'DNI completo' incluye todos los datos que figuran en el formato físico del carné de identidad, ofreciendo una identificación exhaustiva.