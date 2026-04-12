"Si se le ha pagado con fondos públicos una vivienda y un sueldo público sin trabajar, pues, obviamente, el delito está ahí"

El juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo ha superado todas las expectativas, desvelando una trama que parece más un reality que un proceso judicial. Durante el programa 'La Mañana Fin de Semana' de COPE, el periodista Fernando de Haro ha analizado con Gemma Martínez Galindo, profesora de derecho penal, las claves de un caso que investiga el presunto cobro de comisiones por parte del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García a cambio de contratos de mascarillas. Las declaraciones de los testigos han comenzado a dibujar un complejo entramado de favores y presuntos delitos.

Uno de los testimonios más relevantes ha sido el de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, quien ha reconocido haber cobrado casi 44.000 euros de empresas públicas como Ineco y Tragsatec sin haber trabajado nunca para ellas. La testigo también ha detallado cómo la trama le pagó el alquiler de un piso en Madrid, una preocupación para ella en aquel momento. Su relación con el exministro queda resumida en una de sus frases enigmáticas durante el juicio: "La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo".

La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo"

EFE Jessica Rodríguez (izda), expareja del exministro José Luis Ábalos, sale del Tribunal Supremo donde ha comenzado el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia

Empleos ficticios y un piso en Madrid

Rodríguez ha explicado sus dificultades para encontrar vivienda en la capital, más aún con un animal: "por él también adopté un gato, y evidentemente, pues si ya es difícil encontrar piso, imagínate con un animal". Este testimonio sobre los pagos en especie y los empleos ficticios ha sido calificado por Luis María Pardo, abogado de la acusación popular, como la prueba de un 'modus operandi' de la presunta organización criminal. Otra testigo, Claudia Montes, ha confirmado haber obtenido un contrato en el que su única labor era "leer libros de trenes en la biblioteca".

La estrategia de la defensa de Ábalos ha pasado por intentar desacreditar a Jessica Rodríguez, llegando a preguntarle directamente: "¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?". Su respuesta fue tajante: "Soy dentista y estoy colegiada". Para la experta Gemma Martínez Galindo, este movimiento de la defensa es "una estrategia, pero muy pobre", ya que la veracidad de un testimonio no depende de la profesión del testigo. Este es uno de los gestos que delatan a Ábalos y Koldo en el banquillo.

Soy dentista y estoy colegiada"

El valor de las pruebas en el juicio

En un juicio penal, la condena exige desvirtuar la presunción de inocencia con pruebas suficientes. La profesora Martínez Galindo ha explicado que el tribunal debe realizar una valoración conjunta de todo el material probatorio. Este incluye la prueba testifical, la prueba documental (como conversaciones de WhatsApp o informes de la UCO) y los informes periciales de los investigadores. Si la mayoría de las pruebas conducen a una misma conclusión, la valoración del tribunal será contundente.

EFE El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo

Es en este contexto donde la declaración de la jurista cobra todo el sentido, al afirmar que, independientemente de la vida personal de la testigo, los hechos son claros. "Si se le ha pagado con fondos públicos una vivienda y un sueldo público sin trabajar, pues, obviamente, el delito está ahí", ha sentenciado Martínez Galindo, subrayando la contundencia de las evidencias presentadas hasta ahora y que dejan al testimonio de Jessica que deja a Ábalos prácticamente condenado.

Sobres con dinero en la sede del PSOE

El juicio también ha destapado otras presuntas irregularidades que salpican al PSOE. La empresaria Carmen Pano, socia de Aldama, ha ratificado su declaración sobre la entrega de dos sobres con 45.000 euros cada uno en la sede del partido en Ferraz. Por su parte, Joseba García, hermano de Koldo, ha admitido que recogía sobres para su hermano en la misma sede: "Sí. Yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir". Su afirmación de que nunca miraba el contenido podría acarrearle una acusación por falso testimonio.

Según Luis María Pardo, de la acusación popular, lo que queda por delante es clave. Será fundamental la declaración de Javier Hidalgo, exresponsable de Air Europa, sobre un presunto pago de 500.000 euros relacionado con el rescate de la aerolínea. Además, los testimonios de los agentes de la Guardia Civil que llevaron la investigación serán cruciales para conocer el alcance del fraude, como el número de mascarillas defectuosas que se entregaron a los sanitarios.