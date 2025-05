La Policía Nacional cambia la forma de llevar el DNI en España a partir de mayo: estos son los requisitos para usarlo

Madrid - Publicado el 21 may 2025, 20:14

Desde el mes pasado, España ha dado un paso significativo hacia la digitalización de la identidad ciudadana con la introducción de MiDNI: la aplicación oficial desarrollada por la Policía Nacional que permite llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato digital en el teléfono móvil.

Es el documento más importante que tenemos y que debemos proteger para evitar estafas y suplantaciones de identidad pero, ¿es seguro llevarlo en el móvil? El experto en tecnología y consultor de La Linterna, Mario Yáñez, explica a Expósito cómo funciona.

El nuevo DNI

El MiDNI es una aplicación oficial desarrollada por la Policía Nacional que te permite llevar el DNI en el móvil. No es una foto ni una copia, es el documento oficial, digitalizado, con todas las garantías de seguridad y validez. Aunque de momento con algunas limitaciones, y solo es válido para identificarse físicamente dentro de España.

Alamy Stock Photo Un hombre sostiene su DNI antes de votar

Sobre las diferencias hay entre el DNI Electrónico y MiDNI, Yáñez explica que el DNI físico, si es el último (la versión 4.0), tiene un chip en el que hay un certificado digital (como el de la FNMT, Hacienda, etc). Así, si metemos el DNI en un lector adecuado, “podemos usar ese certificado del DNI electrónico para identificarnos, acceder a tramites oficiales, firmar documentos, etc, pero no nos vale para identificarnos físicamente en un hotel, empresa o ante las autoridades”.

En cambio, MiDNI es una réplica digital del DNI físico, con todos los datos y que sí nos vale para identificarnos ante una empresa o autoridad.

No obstante, no es tan inmediato como descargarse una aplicación. “Primero tienes que registrar tu móvil y vincularlo a tu identidad, un paso clave para garantizar que nadie más que tú está creando esa imagen digital de tu DNI, en tu móvil”, comenta. Esto puedes hacerlo online si ya tienes DNI electrónico, o en las comisarías y ayuntamientos que tengan los puestos PAD (los kioskos), que son como terminales para este tipo de gestiones. Incluso te lo pueden activar cuando renuevas el DNI. “Luego toca activar la aplicación en ese móvil registrado”.

EFE La Policía Nacional expedirá el DNI y el pasaporte, en los pueblos y comarcas de Euskadi

Requisitos para descargar MiDNI

El proceso para conseguir el MiDNI es, primero, descargar la app desde Google Play o la App Store. Una vez instalada, introducimos nuestro número de DNI, el número de soporte que aparece en el propio documento (está en la parte frontal abajo al lado de la fecha) y creamos una contraseña segura. Recibimos un código por SMS para verificar la activación, lo introducimos y listo.

Más sobre tecnología ¿Vas a volar y tu DNI es permanente?: qué es y lo que debes hacer para evitar que te nieguen embarcar en el avión

En cuanto a los usos, el consultor tecnológico aclara que, a día de hoy, sirve para identificarte en persona. “Por ejemplo, si vas a un banco, a un hotel, a recoger un paquete o alquilar un coche, puedes enseñar tu DNI desde el móvil, activas la aplicación y genera un código QR que la otra parte puede leer y verificar tus datos”. Así, hay 3 tipos de QR que puedes generar en función de lo que necesites hacer.

Primero un QR “DNI edad” que solo muestra foto y edad (orientado por ejemplo, a menores para acceder a una discoteca). El “DNI simple” (que muestra foto, DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo y fecha de validez, útil para identificarse en el acceso a algún sitio restringido) y un “DNI Completo” que lleva todos los datos, por ejemplo, para registrarse en un hotel, usarlo ante la policía, etc.

Nuevas funciones próximamente

Aunque todavía no sirve para gestiones online, esa parte llegará en la segunda fase, que será en 2026. Entonces ya se podrá usar para firmar electrónicamente, acceder a trámites digitales, etc., igual que con el certificado digital. “Ahora mismo solo es válido para situaciones presenciales y dentro de España”, añade. Y es que tampoco vale para el control de fronteras: no lo puedes usar para viajar ni en el extranjero, cosa que el DNI electrónico sí vale, incluso para ciertas gestiones dentro de la UE.

Además, la app está diseñada para ser segura, ya que los datos no se almacenan en tu teléfono ni en el móvil de quien escanea. El QR que genera la app solo dura 60 segundos y se puede desbloquear con huella o cara, como otras apps bancarias. “Eso sí, como todo, tiene sus riesgos: si pierdes el móvil o te lo roban, podrían intentar acceder”, advierte. Por eso es importante tener una buena contraseña y bloquear el acceso biométrico si sospechas algo raro. Y siempre hay que actualizar la app para evitar fallos de seguridad.

EFE Una sanitaria sostiene el DNI de un paciente

Comparación con certificado digital y Cl@ve

MARIO: Cada uno tiene su función. El certificado digital y la Cl@ve sirven para hacer trámites online, firmar documentos, etc. El DNI electrónico también permite eso, si tienes un lector en casa. Pero MiDNI, ahora mismo, solo sirve para mostrar tu identidad en persona desde el móvil.

La gran ventaja es la comodidad. Te olvidas de llevar el DNI físico. Y para mucha gente que no usa el certificado digital o no se aclara con Cl@ve, esto puede ser más intuitivo. Es muy parecido al carné de conducir con MiDGT.

“Si te dicen que no lo aceptan, puedes enseñarles el QR que muestra que es válido, aunque puede que algunas empresas todavía no estén preparadas o simplemente no lo sepan, porque esto es muy nuevo”, concluye. Por último, el sistema puede solventar muchos problemas y hacer que se cumpla mejor el RGPD.