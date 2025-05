El problema de la España vaciada para conseguir médicos: "Teruel solo ha cubierto una de las ocho plazas MIR ofertadas"

Faltan médicos en España. Esa es la realidad. En concreto, el Ministerio de Sanidad estima que ahora mismo hacen falta cerca de 6.000 especialistas y que un 76% son necesarios en Atención Primaria.

En la actualidad, Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana presentan los ratios más bajos de especialistas en la red pública por cada 100.000 habitantes. Mientras que, por contra, Galicia, Asturias, País Vasco y Cataluña se sitúan en cabeza.

El déficit actual de profesionales representa un 3% del total de profesionales en activo, aunque las previsiones son optimistas y apuntan a un cambio de tendencia a partir de 2031. De hecho, se espera que en 2032 haya equilibrio y, en 2035, superávit.

Sin embargo, hasta que llegue ese vuelco, lo cierto es que las plazas en entornos rurales, especialmente en el caso de la Atención Primaria, son el “patito feo” entre los aspirantes MIR. Fíjate. A pesar de que en la última convocatoria hubo más plazas MIR ofertadas que graduados, quedaron centenares de plazas sin cubrir, todas ellas de Medicina Familiar y Comunitaria.

De ahí que muchas comunidades autónomas hayan puesto en marcha una serie de incentivos para hacer más atractiva esta especialidad. En Cataluña, por ejemplo, se han establecido incentivos económicos de 5.000, 7.000 o 9.000 euros anuales adicionales en función de la localización concreta de la plaza. Pero la realidad es que esta medida no ha sido suficiente para resolver el problema.

Sin embargo, hay excepciones. Como Lucas Navarro, un joven zaragozano de 25 años de edad que acaba de aprobar el MIR con muy buena nota y, en lugar de elegir plaza en una gran ciudad española, se ha decantado por hacer la especialidad de médico de familia en Soria, la segunda capital de provincia más despoblada.

Es cierto que vivir en una ciudad pequeña no es el estilo de vida más demandado en la actualidad. Y este es un problema que no solo deja sin médicos a los ambulatorios rurales, también a los hospitales comarcales de las provincias que padecen el fenómeno de la despoblación. ¿Y en qué se traduce? En que estos centros sanitarios tienen especialidades sin cubrir y sus plazas MIR son las menos demandadas.

Entrada principal del Hospital Obispo Polanco de Teruel

Pero por suerte, el caso de Lucas no es el único. Ana Esplugues es otra excepción. Ella también ha aprobado el MIR este año. Es de Valencia y se ha convertido en la única persona que ha elegido plaza en el Hospital de Teruel, algo realmente sorprendente, pero tiene explicación.

"Las plazas de Valencia se acabaron antes de que llegara mi turno y Teruel era mi segunda opción por varios motivos", ha comenzado explicando la joven. "Primero, porque tengo familia allí, también mi mejor amiga de la carrera cogió la plaza de psiquiatría el año pasado allí y está supercontenta, y luego además he hablado con el chico que cogió la plaza de traumatología el año pasado y me parecía muy buena opción para mí".

Por otro lado, otro de los grandes cambios de vivir en una ciudad como Teruel es el modo de vida, algo que no preocupa a Ana porque "de todos los sitios se aprende algo nuevo y siempre se saca algo bueno. Son muchos años estudiando para hacer lo que me gusta, he repetido el MIR porque el año pasado me quedé sin plaza de traumatología y este año sí que he podido conseguirla, así que estoy muy contenta", ha comentado.

¿Cómo puede ser que Ana sea la única en haber cogido una plaza en Teruel? Ella misma se ha mostrado confiada en Mediodía COPE y ha asegurado que, aunque de momento es la única, "estos próximos días se van a llenar las plazas de medicina del MIR que faltan por cubrir".

Sin embargo, aunque esta joven valenciana está muy contenta con su elección y ya ha podido comprobar que sus compañeros "son muy amables", después de los 5 años que le corresponden en Teruel, no se ve viviendo allí: "En el futuro me gustaría volver a Valencia, pero la vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar", ha confesado.

Por último, algo que ha sorprendido mucho tanto a Pilar Cisneros como a Jorge Bustos en la entrevista con Ana han sido las dificultades que está encontrando a la hora de encontrar piso en Teruel. "La verdad es que no está siendo fácil, yo pensaba que sí que lo iba a ser, pero no. No hay mucha oferta, yo creo que el tema de la vivienda está mal en todos lados ahora mismo...".