Convento Jerusalén se corona como la mejor falla de Valencia en 2026: podio completo e imágenes de las ganadoras

La falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal se ha alzado con el primer premio de la Sección Especial de las Fallas 2026, consolidándose como la mejor falla de Valencia. Según se ha comentado en el programa 'Herrera en COPE Valencia', la comisión celebra por segundo año consecutivo la victoria, un triunfo que, aunque estaba en muchas quinielas, se ha recibido con gran emoción.

Una propuesta que se supera

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Bajo el lema '¡Redimonis!, Quin és el teu preu?', la obra del artista David Sánchez Llongo reflexiona sobre el precio que cada persona está dispuesta a pagar por vender su dignidad o su tiempo. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha felicitado a la comisión y al artista, destacando la calidad del monumento.

Catalá ha afirmado que "había un consenso claro en la sociedad valenciana". Según la alcaldesa, "Convento ha hecho una apuesta maravillosa" y el artista "se ha superado a sí mismo". Ha añadido que David ha venido a Convento "a coronarse y hacer algo que, desde luego, es impresionante".

El podio de la Sección Especial

El segundo premio ha sido para L’Antiga de Campanar (Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana) con la obra 'Sentiment' de Josué Beitia. El podio lo completa la falla Plaza de Na Jordana, que ha obtenido el tercer puesto con el monumento 'Passions a la Deriva' de Mario Gualt.

La clasificación de los siguientes premios de la máxima categoría, anunciada por la Junta Central Fallera, ha quedado de la siguiente manera: Plaza del Pilar en cuarto lugar, seguida por Sueca-Literato Azorín, Regne de València–Duque de Calabria, Exposició–Micer Mascó, Almirante Cadarso–Conde Altea y Cuba-Literato Azorín.

Redacción COPE Valencia Falla L'Antiga

Días grandes: llega la Ofrenda

Con los premios ya entregados, la ciudad se prepara para uno de los actos más esperados: la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados. El desfile de las comisiones falleras hacia la Plaza de la Virgen arrancará hoy, 17 de marzo, y también mañana a las 15:30 horas.

Redacción COPE Valencia Falla Na Jordana

Ante la gran afluencia de gente, la Policía Local de Valencia ha recordado la importancia de que los peatones crucen únicamente por los pasos habilitados. Las autoridades piden que se respeten en todo momento "las indicaciones de los agentes y del personal autorizado en esa zona".