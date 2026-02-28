Ángel Expósito explica las claves del ataque a Irán con Cristina López Schlichting: "Esto no ha hecho nada más que empezar"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha analizado en el programa 'Fin de Semana' de COPE, junto a Cristina López Schlichting, las claves del ataque de Israel y Estados Unidos sobre Irán. Expósito ha manifestado su desconfianza en las conversaciones diplomáticas actuales, que considera un escenario de amenazas más que de negociación. "Se sientan un miércoles en Ginebra, y según se están sentando, se ponen a bombardear", ha señalado, poniendo como ejemplo el proceder de Rusia con Ucrania.

La brecha militar y la nueva guerra

Frente a la aparente fortaleza de Irán, con capacidad para movilizar a "600.000 hombres", Expósito ha subrayado que la realidad del campo de batalla actual es otra. "La guerra moderna no se hace con reservistas, Cristina, se hace con misiles, con defensas antiaéreas y con inteligencia, inteligencia con mayúsculas", ha afirmado con rotundidad.

La diferencia militar entre Israel y Estados Unidos con respecto a Irán es absolutamente brutal", ha aseverado el comunicador. Como prueba, ha destacado que durante el reciente ataque, la gran mayoría de los misiles iraníes "han sido repelidos por las defensas antiaéreas", con el resultado de un solo herido en Haifa.

Una región dominada por los extremos

Expósito ha recordado que Irán cuenta con una extensa red de influencia en la región, que incluye a "Hizbulá en el Líbano", a lo que queda de "Hamás en territorio palestino" y a los "hutíes en Yemen", además de sus alianzas con países como Venezuela. Esta red aumenta el riesgo de que el conflicto se expanda a través de ataques terroristas, como apuntaba López Schlichting.

Para ilustrar la dificultad de cualquier mediación, Expósito ha recordado una conversación con el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, quien le transmitió una idea clave: "El problema de oriente medio [...] es que los extremos son los que mandan en cualquier lugar que mires". Según Expósito, esta visión se aplica a todos los actores, desde Netanyahu y los colonos en Cisjordania hasta Hamás y los ayatolás en Irán.

En este sentido, el director de 'La Linterna' ha enmarcado la ofensiva actual como una respuesta directa al ataque del 7 de octubre y al papel de Teherán como principal patrocinador de Hamás. La estrategia, según su análisis, es clara: "Desguazo a Jamás, y de paso, desguazo a quien le paga, que es Irán".

¿El fin del régimen de los ayatolás?

Ángel Expósito ha hecho hincapié en que este nuevo episodio bélico "es mucho más" que el ataque registrado en junio. La razón principal es el "mayor despliegue militar de los últimos 40 años" por parte de Estados Unidos tanto en el Golfo Pérsico como en el Mediterráneo.

EFE Humo se eleva en el centro de Teherán tras el ataque israelí, 28 de febrero de 2026. Israel lanzó un ataque contra Irán el 28 de febrero de 2026.

Aunque tanto Trump como Netanyahu han llamado a la población iraní a rebelarse, la estructura interna del país hace difícil un cambio de régimen. Sin embargo, Expósito ha recordado las "inverosímiles e impensables manifestaciones" que fueron duramente reprimidas hace meses. Por ello, aunque coincide en que no será "el fin de los ayatolás", sí se ha preguntado si podría ser el fin del "régimen de los ayatolás, tal y como lo conocemos. Cuidado, a lo mejor sí".

Finalmente, Expósito ha lanzado una advertencia sobre la proximidad del conflicto, recordando que no es una guerra lejana. "No nos olvidemos de esa clave, es el Mediterráneo. En la otra orilla de Valencia, estamos ahí, en la guerra", ha concluido.