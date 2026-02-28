El periodista Guillermo Azábal, desde Jerusalén: "Parece que esto va más en serio que nunca"

La tensión en Oriente Medio ha alcanzado un nuevo pico en las últimas horas. Jerusalén ha amanecido este sábado bajo el sonido de las sirenas antiaéreas y las explosiones de los sistemas de defensa interceptando los misiles lanzados por Irán. El ataque es una respuesta directa al bombardeo previo ejecutado por Estados Unidos e Israel contra el país persa. El periodista Guillermo Azábal, en una intervención en directo desde Jerusalén para el programa ‘Fin de Semana’ de COPE con Cristina López Schlichting, ha relatado la última hora de una mañana de incertidumbre.

EFE Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado

Desde una terraza en la Ciudad Vieja, muy cerca del Muro de las Lamentaciones y con vistas a la mezquita de Al-Aqsa, Azábal ha descrito un escenario de máxima alerta. “Acaba de sonar de nuevo las sirenas. Es la quinta vez que suenan esta mañana”, ha informado el periodista, mientras confirmaba a COPE haber visto a “decenas de personas” salir “despavoridas” de la zona. Las explosiones, atribuidas al sistema de defensa ‘Cúpula de Hierro’, se han escuchado de forma constante. “Parece que esto va más en serio que nunca”, ha añadido Azábal.

Una escalada inesperada

La ofensiva iraní ha sorprendido a la comunidad periodística en Israel, que no esperaba un ataque hasta principios de la próxima semana, a la espera de las negociaciones que continuaban en Viena. “Pensábamos que íbamos a estar más o menos tranquilos”, ha admitido Guillermo Azábal. Sin embargo, la autorización de evacuación del personal de la embajada estadounidense en la tarde del viernes ya generó inquietud. La confirmación llegó a las 8:15 de la mañana, cuando el sistema de alerta geolocalizado de Israel ordenó a la población buscar refugio.

La respuesta de la población es desigual. Mientras en el barrio judío de la Ciudad Vieja se han visto escenas de celebración por los ataques contra Irán, la situación es muy distinta en otras zonas. En Jerusalén Este, de mayoría árabe y palestina, “no hay refugios antiaéreos, ahí la gente tiene que quedarse en casa”, ha explicado Azábal. La propia Ciudad Vieja, a pesar de su simbolismo religioso, tampoco cuenta con ellos, aunque se considera un lugar protegido por ser el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.

EEUU confirma su implicación directa

Aunque en un primer momento se pensó que Israel actuaba por cuenta propia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la implicación de su país “con recursos bélicos”. Según ha relatado Azábal, Trump ha asegurado que el objetivo es “eliminar la amenaza existencial”, en referencia al “régimen de los ayatolás”. La intensidad del ataque sobre Jerusalén, según corresponsales, no fue “tan constante” ni durante la guerra de los 12 días. “La jornada de esta mañana está siendo brutal”, ha sentenciado el periodista.

La información sobre el impacto en Irán es todavía muy limitada debido a los ciberataques detectados contra los medios de comunicación iraníes. No obstante, la escalada ya tiene un alcance regional. Se han registrado explosiones en Bahréin, donde EEUU tiene una base naval, mientras que Catar ha confirmado la interceptación de misiles iraníes y el Líbano ha pedido no ser arrastrado al conflicto.

La guerra como refuerzo político

En el plano político, esta guerra podría tener implicaciones para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Azábal ha explicado que la opinión pública sobre su gestión había variado. Tras la recuperación de los cuerpos de los rehenes asesinados por Hamás, la situación se había normalizado y las encuestas no le aseguraban una mayoría clara en las próximas elecciones. En este contexto, “a nivel reputacional, probablemente una guerra con Irán está muy en línea a lo que Netanyahu podría querer para reforzar su imagen pública”.