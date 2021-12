Mediodía COPE 29 de diciembre 2021 de 13 a 14

Las características de OMICRON lleva a muchos países a cambiar los protocolos sanitarios. Estados Unidos y Grecia han reducido ya la cuarentena para los positivos a cinco días, Reino Unido a 7 e Italia no descarta bajarla a 3. Esta tarde gobiernoy CCAA se reúnen de nuevo y Madrid, Andalucía y Cantabria pondrán encima de la mesa este asunto aunque no habrá decisión hasta que no se reúna Salud Pública

El precio de la luz sube hoy un 74% hasta los 181 euros.Es la mitad que la semana pasada pero cinco veces más que hace un año. Mañana subirá otra vez: hasta los 200 euros. Y lo peor vendrá el año que viene.