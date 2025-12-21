José Luis Alonso de Santos, 50 años en escena: "Los que hoy mandan se han encargado de acabar con la esperanza de un futuro mejor"

Justo medio siglo después de que su primera obra, 'Viva el duque, nuestro dueño', se estrenara en un pequeño teatro madrileño con apenas 50 butacas, el dramaturgo José Luis Alonso de Santos ha repasado su trayectoria en el programa ‘Fin de Semana’ de COPE, con Cristina López Schlichting. Considerado por críticos como Andrés Amorós “el primero y más importante de los autores surgidos después del franquismo”, Alonso de Santos no solo es el autor con más obras estrenadas en democracia, sino una figura capital del teatro español.

Un jardinero del espíritu

Para el autor vallisoletano, el teatro ofrece tres caminos: “una reflexión sobre la existencia, o es un grito frente al muro de la vida, o es un jardín del espíritu”. Es en esta última faceta donde más cómodo se ha sentido. “A mí me ha encantado, a veces, ser un jardinero que planta flores”, ha confesado, explicando que estos jardines sirven “para que nuestros espíritus sean felices” y alivien la “pesadumbre del mundo”, una idea que conecta con la visión de Cervantes sobre el arte.

La enfermedad peor del ser humano es creerse los papeles que representa" José Luis López de Santos Dramaturgo

Hombre de teatro total, Alonso de Santos ha sido actor, director, técnico, profesor e incluso ha barrido escenarios. “Es mejor fregar al barco bien que dirigirlo mal”, ha afirmado con rotundidad. Desde su experiencia como psicólogo en su juventud, ha advertido que “la enfermedad peor del ser humano es creerse los papeles que representa”. Considera que los roles, incluso el de presidente del gobierno, son temporales: “Es un pequeño papel para un pequeño tiempo, y luego vete y haz otro, por dios. El que se cree en los papeles es que es un enfermo”.

La lección de la Transición

Alonso de Santos, que estuvo “hasta en la cárcel” por su activismo antifranquista, ha reivindicado la Transición como “un fenómeno muy, muy importante en la historia de España”. Frente a la diatriba actual, ha defendido la actitud de aquella generación. “Había una sensación de que iba a volver a salir el sol. Ahora da la sensación de que alguien se ha llevado el sol y lo ha vendido”, ha lamentado. Para él, “volver por interés particular constantemente a desenterrar los muertos es una cosa de pesadilla, es absurdo”.

José Luis López de Santos, en COPE

Esa sensación de unidad que percibió entonces es la misma que ha querido resaltar en su última producción, una adaptación de ‘Numancia’ de Cervantes en los Teatros del Canal. En la obra, ha explicado, los numantinos afrontan la tragedia bajo una premisa clave: “Juntos viviremos, juntos moriremos”. Ha subrayado que no había “media Numancia contra otra media Numancia”, sino un pueblo unido. “La aventura juntos del ser humano es maravillosa”, ha añadido, defendiendo que es necesario recuperar “esa sensación que hubo en la Transición, de que claro que podíamos vivir juntos”.

Libertad, política y destino

El tema central de ‘Numancia’, según el dramaturgo, es la libertad. “La humanidad constantemente tiene que volver a luchar para recuperar la libertad. ¿Por qué? Porque se la quitan”, ha señalado. También ha establecido una distinción clave entre ideología y política: “Una ideología es una venda en los ojos”. En su lugar, ha abogado por tener una “visión política”, que implica “analizar lo que está pasando” sin justificarlo todo por pertenencia a un bando, lo que ha calificado como “el pensamiento de un sapo”.

Finalmente, ha recordado otra enseñanza de Cervantes: “cada cual se fabrica su destino”. Alonso de Santos ha criticado duramente a quienes, especialmente en la política, no miden las consecuencias de sus actos. “Es como si te tomas una botella en vez de whisky, de corrupción, de mentira, de injusticia… pues vas a estar malísimo igual”, ha sentenciado, asegurando que él, en sus cargos de responsabilidad, pagó de su bolsillo “hasta el agua mineral”.