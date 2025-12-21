Alfredo Relaño, comentarista de Tiempo de Juego, sobre una posible 'cama' a Xabi Alonso: "No sé si eso ocurre de verdad, pero si se da el caso, este es uno de esos"

El Real Madrid despidió el año 2025 sin alejarse de las dudas que le azotan desde hace varias semanas pese a imponerse este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu por 2-0 al Sevilla FC, un triunfo sin brillo apoyado en dos acciones casi aisladas, una de ellas de Kylian Mbappé, que igualó el récord de goles en un año natural de Cristiano Ronaldo en el club, y con Thibaut Courtois sosteniendo con otro recital de paradas a los suyos.

El último encuentro de 2025 no trajo más buenas noticias que los tres puntos que permiten a los de Xabi Alonso ponerse a uno provisional del FC Barcelona antes de que este visite al Villarreal CF. El brillo futbolístico apenas existió y un cabezazo de Jude Bellingham y un penalti anotado por Mbappé le dieron la victoria.

récord de mbappé

El delantero francés del Real Madrid cerró el 2025 anotando su gol número 59 en un año natural, lo que le permitió igualar el récord que tenía en el club el portugués Cristiano Ronaldo, aunque bien podría haberlo superado con una mejor noche.

EFE Kylian Mbappé celebra el 2-0 del Real Madrid contra el Sevilla.

El de Bondy estaba a dos tantos de superar al de Madeira, autor de 59 goles con la camiseta madridista durante el año 2013, pero se tuvo que conformar con igualarle como regalo por sus 27 años que cumplía este sábado. Lo hizo desde el punto de penalti y cuando el choque en el Santiago Bernabéu ya agonizaba en un partido donde, tras una primera parte con poco protagonismo, vivió un arranque de segunda donde tuvo cuatro buenas opciones de marcar ante Odysseas Vlachodimos.

tiempo de juego

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, destacó la opinión de Alfredo Relaño que habló de la posibilidad de que los jugadores le estuvieran haciendo a Xabi Alonso después de otro gris partido blanco: "No sé si es verdad eso de cuando se quieren cargar los jugadores a un entrenador, pero si se da el caso, este es un caso de esos".

EFE Xabi Alonso, en el banquillo durante el Real Madrid-Sevilla

El exjugador y excapitán del Real Madrid Manolo Sanchís aseguró que él nunca ha vivido un episodio de esos en sus 18 años de profesionalidad "y no he tenido siempre entrenadores agradables, pero salir al campo para eso, nunca".