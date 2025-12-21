Si la RAE admite 'piercing', Fernando Martín propone sus propias palabras: de 'domingueza' a 'tontilla'

El colaborador de 'Fin de Semana' de COPE, Fernando Martín, ha celebrado con humor la reciente actualización del diccionario de la Real Academia Española (RAE). El motivo de su alegría es la inclusión oficial de la palabra piercing, un término que, según confesó, llevaba usando de estraperlo durante mucho tiempo por no ser legal. "Ahora ya no me tengo que controlar, ahora ya a lo loco", bromeó en antena.

Martín también comentó la incorporación de cubetera, señalando con ironía que es una palabra que "ya los triceratops y los dimetrodones ya la estaban usando". El cómico expresó su sorpresa por el hecho de que un término tan común no estuviera ya en el diccionario, afirmando que incluso "en la cueva de Altamira hay un grafiti que ponía cubitera".

Críticas a la RAE

A raíz del argumento de la RAE de que "las palabras únicamente se incorporan al diccionario porque la gente las usa", Martín cuestionó la inclusión de otras, como crudivorismo, que describió sarcásticamente como un término muy desgastado que la gente utiliza muchísimo. En contraposición, mencionó la existencia de palabras como bustrofedón, una forma de escritura de la antigua Grecia, que ya estaba en el diccionario a pesar de su nulo uso popular. "Qué ganas de un buen bustrofedón en su sitio", ironizó.

Las propuestas de Fernando Martín

Motivado por el debate, Fernando Martín decidió "aportar a la sociedad" y propuso una serie de neologismos para su posible inclusión. La primera fue domingueza, definida como "la tristeza de los domingos". También sugirió audio, para referirse a "un audio de WhatsApp que dura más de un minuto" o que "debería de haber sido texto".

Otra de sus creaciones es ruilencio, que describió poéticamente como "el ruido que hace el silencio". La lista continuó con instadramer, para la "gente que se pasa todo el día llorando en Instagram", y tontilla, una "persona que le echa kétchup a la tortilla".

Finalmente, el colaborador se comprometió a invitar a sus compañeros si la RAE aceptaba alguna de sus palabras. "Os prometo que os invito a algo, porque otra cosa no, pero yo soy un hombre de palabra", concluyó.