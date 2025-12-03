Antonio, médico de familia, sobre la variante k de la gripe: "Cada 5 años suele tener una mutación. La gripe que circula es la gripe A de siempre; pero más contagiosa"

España ha alcanzado el umbral de epidemia por la gripe tras un significativo repunte de contagios que sitúa la incidencia media en 112 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy superior a los 12,8 registrados en años anteriores por estas mismas fechas.

Ante esta situación, la Comisión de Salud Pública prevé aprobar este miércoles un nuevo protocolo de actuación para todo el país en una reunión clave con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

Una mutación del virus, la causa del pico

El pico de contagios se ha adelantado "probablemente tres o cuatro semanas", según ha explicado el doctor Antonio Sainz, médico de familia, en el programa 'Herrera en COPE'.

La razón, explica, es una mutación mayor del virus de la gripe, algo que suele ocurrir cada cierto tiempo.

"La gripe que está circulando es la gripe A de siempre, pero con esta mutación que la hace más contagiosa", aclara el doctor en una entrevista con Pilar Cisneros desde un centro de salud en Madrid. Esta variante, conocida como "variante k", es la principal responsable de la actual oleada de infecciones.

A pesar de la mutación, las vacunas actuales siguen siendo una herramienta clave. El doctor Sainz ha confirmado que, aunque su efectividad puede ser algo menor frente a esta nueva variante, sí "funcionan". Ha insistido en que el objetivo principal de la vacunación en los grupos de riesgo no es tanto evitar la propagación, sino evitar la enfermedad grave.

"Por eso vacunamos y priorizamos a los grupos de riesgo, porque esos son los que tienen un riesgo mayor de adquirir una forma grave de la enfermedad", ha señalado.

Nuevas medidas sobre la mesa

El protocolo que se discute contempla varios escenarios. El más leve recomienda el uso de mascarilla a cualquier persona mayor de seis años con síntomas, fomentar el teletrabajo y que los empleados de residencias con síntomas no acudan a su puesto durante los primeros cinco días.

En escenarios más restrictivos, las medidas incluirían la mascarilla obligatoria en centros sanitarios, la limitación de aglomeraciones en espacios cerrados y la restricción de visitas en las residencias.

Cómo diferenciar la gripe de un resfriado

Aunque a veces los síntomas pueden ser "indistinguibles", el doctor Sainz apunta que la intensidad es la clave. Una gripe A "suele producir un quebranto mayor", con fiebre que puede llegar a ser elevada, de 40 a 41 grados, y un "gran quebranto, mucho dolor muscular y articular". Un resfriado común, en cambio, suele presentar síntomas más leves.

Más allá de las decisiones de las autoridades, el doctor ha recordado en Herrera en COPE las medidas de protección individual más efectivas. La más importante, ha subrayado, es "lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara", ya que el virus se transmite a través de las secreciones. También es fundamental cubrirse la boca al toser, preferiblemente con un pañuelo desechable o con la cara interna del codo. El uso de la mascarilla, añade, es especialmente útil para "evitar propagarlo si nosotros somos los enfermos".