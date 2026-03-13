Yolanda Gómez, experta económica: "Cuando se suspendió el impuesto a la electricidad, se rebajó un 36 por ciento la inflación en este sector, la medida tiene impacto"

La tensión en el estrecho de Ormuz ha provocado una escalada en el precio del petróleo, que parece haberse estabilizado por encima de los 100 dólares por barril. Esta situación ya tiene un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, especialmente en los carburantes. En apenas dos semanas, el precio de la gasolina ha subido un 14% y el del diésel un 25%, llevando el coste de llenar el depósito a cifras récord. "Claro que lo noto, claro que lo noto. Siempre lo he llenado por menos de 100 euros, y hoy me temo que va a por más", lamentaba un conductor, reflejando un sentir generalizado que ha hecho que la visita a las gasolineras sea cada vez más gravosa, como demuestra el hecho de que el precio de la luz se dispara hoy a máximos anuales.

La advertencia de los expertos

En el programa 'La Linterna' de COPE, dirigido por Expósito, la experta económica y subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, ha calificado la situación como "muy complicada". Gómez ha explicado que la liberación de barriles de crudo decidida por la Agencia Internacional de la Energía "ha permitido que se mantenga el precio, pero no ha permitido bajarlo". La experta advierte de que si el conflicto se alarga, "lo vamos a sufrir y mucho", ya que la clave está en el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte fundamental del suministro mundial.

En este contexto de volatilidad, Estados Unidos ha dado un paso inesperado al levantar temporalmente las sanciones a la compra de crudo ruso, un movimiento que el Kremlin, a través de su portavoz Dimitri Peskov, ha celebrado como una medida que "contribuirá a la estabilización del mercado". Sin embargo, la decisión ha sido duramente criticada por la Unión Europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reafirmado que "el contexto de subida de los precios del petróleo no debe en absoluto llevar a revisar nuestra política de sanciones hacia Rusia".

DPA vía Europa Press Un barco que transportaba petróleo crudo importado de Medio Oriente

Es una bofetada más a la Unión Europea, o sea, haces esto sin consultar absolutamente nada y dándote todo igual"

Yolanda Gómez ha sido especialmente crítica con la decisión de la administración estadounidense, calificándola como "un balón de oxígeno para Putin". Para la economista, el gran damnificado de esta situación es Ucrania. "Es una bofetada más a la Unión Europea, o sea, haces esto sin consultar absolutamente nada y dándote todo igual", ha sentenciado Gómez, quien considera que la medida apenas tendrá impacto en el precio del petróleo y solo servirá para proporcionar ingresos al gobierno ruso.

El debate sobre la rebaja de impuestos

Mientras tanto, en España, el Gobierno descarta por ahora bonificar los carburantes o rebajarles los impuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aludido a la "volatilidad en el precio del barril" y a la regulación europea para justificar la inacción. Sin embargo, Yolanda Gómez ha señalado que Hacienda se está beneficiando de una "recaudación extra que puede y debe devolver a los ciudadanos", cifrando en hasta 30 millones de euros semanales los ingresos adicionales solo por los combustibles. Esta dependencia energética pone a España en alerta y abre el debate sobre la intervención.

La patronal CEOE, por su parte, se ha mostrado contraria a las bonificaciones directas como las aplicadas durante la guerra de Ucrania. Su presidente, Antonio Garamendi, ha pedido que, si se toman medidas, se opte por "descuentos directamente de los impuestos", argumentando que las bonificaciones fueron "un problema especialmente para las pequeñas gasolineras". Yolanda Gómez ha respaldado esta visión, recordando que muchas gasolineras pequeñas no tenían capacidad para adelantar los 22 céntimos por litro que se establecieron entonces.

Europa Press Varias monedas sobre una factura de la luz

Si bien los carburantes no parecen ser una prioridad, el Gobierno sí contempla actuar sobre la factura de la luz. La vicepresidenta segunda ha admitido que la bajada del IVA de la electricidad es una de las medidas que están sobre la mesa. Esta posibilidad surge en un contexto donde el conflicto en Oriente Próximo afectará a la factura de la luz de manera diferente según el tipo de contrato.

Cuando se suspendió el impuesto a la electricidad, se rebajó un 36 por ciento la inflación en este sector, la medida tiene impacto"

Frente a las posturas ideológicas que afirman que las rebajas de impuestos no llegan a los ciudadanos, Yolanda Gómez ha sido contundente. La experta ha aportado datos para rebatir esta idea: "Cuando se suspendió el impuesto a la electricidad, entre junio de 2021 y junio de 2022, se rebajó un 36 por ciento la inflación en este sector, la medida tiene impacto". Con estas cifras, Gómez ha demostrado que, en un momento en que el IPC de la luz llegó a escalar un 50%, las medidas fiscales sí se tradujeron en un alivio para los consumidores, desmontando el argumento de que los beneficios se los quedan las empresas.

La inflación podría dispararse al 4%

La guerra ya está calentando una economía donde los precios no daban tregua. Según el INE, el IPC de febrero se situó en el 2,3%, pero los expertos advierten de que lo peor está por llegar. María Jesús Fernández, economista de Funcas, ha señalado que "cualquier previsión está sometida a un grado de incertidumbre mayor de lo habitual". La fundación de las cajas de ahorro prevé una inflación del 3,6% en marzo y por encima del 4% a partir de abril, cifras que reflejan un empeoramiento de las expectativas día a día.

Los datos de febrero ya mostraban subidas muy por encima de la media en productos básicos de la cesta de la compra, como los huevos (un 30% más caros) o las legumbres y hortalizas (un 8% más). La situación ha llevado también a una "avalancha de cancelaciones" en el sector turístico, según ha confirmado David Blasco, presidente de la asociación de agencias de viajes, demostrando que el impacto del conflicto se extiende mucho más allá del precio de la energía.