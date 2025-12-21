Carlos Garrido, experto en sensores, cuestiona que las balizas V16 puedan chivarse de la velocidad de nuestro coche: "Es falso que tengan la capacidad de espiar al usuario"

A menos de tres semanas para que entre en vigor la nueva normativa de señalización, todavía existen dudas sobre las balizas V16 conectadas. Una de las falsas creencias más extendidas es que el dispositivo espía al usuario.

Carlos Garrido, Sales Manager de Osram, desmiente este mito y aclara que “la baliza V16 está concebida como un dispositivo para mejorar la seguridad vial, no como un elemento de rastreo y seguimiento, por lo que es completamente falso que tenga la capacidad de espiar al usuario”.

Mecanismos que garantizan la privacidad

Las balizas V16 son, en esencia, solo una luz, explican desde Osram. No incorporan ningún tipo de sensor, cámara o micrófono, por lo que es imposible que puedan escuchar, grabar o medir datos como la velocidad.

Además, su funcionamiento está diseñado para activarse solo bajo demanda, ya que la conexión a internet no es permanente.

Algunos mecanismos utilizan un módulo de comunicación que solo envía un mensaje en caso de emergencia, realizando una geolocalización puntual y no continua.

Un punto clave, según explica Garrido, es que estos dispositivos no están asociados ni a un automovilista ni a un vehículo, por lo que no se vinculan a datos privados como nombre, DNI o matrícula, lo que garantiza el anonimato.

“Todavía existe mucho desconocimiento sobre este dispositivo, por lo que es crucial ayudar al consumidor a entender los beneficios que aporta y evitar caer en falsas creencias”, añade Carlos Garrido.

Nueva baliza V16

Plazos y obligatoriedad

La llegada de 2026 marcará la sustitución definitiva de los triángulos de emergencia por la baliza V16 conectada. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que el dispositivo será obligatorio desde el 1 de enero, una medida para mejorar la seguridad en caso de avería o accidente.

El responsable de la DGT, Pere Navarro, ha sido firme al respecto, recordando que la normativa se anunció “hace ya cinco años” y que no habrá ningún tipo de ampliación del plazo.

Baliza homologada por la D.G.T.

Requisitos para una baliza homologada y uso internacional

Para que una baliza V16 sea válida, debe cumplir dos requisitos. El primero es figurar en el listado oficial de la DGT, que ha publicado en su web las marcas y modelos que han superado los ensayos en laboratorios autorizados.

El segundo es que deben incluir una inscripción obligatoria en la tulipa con los datos del laboratorio y el número de informe, garantizando así su certificación.

Las balizas homologadas alertan con una luz intermitente de alta intensidad y, a la vez, transmiten la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Esta información aparece en los paneles de mensaje variable y en los navegadores.

El dispositivo funciona de forma autónoma con una tarjeta SIM integrada y debe incluir al menos 12 años de conectividad garantizada sin coste.

En cuanto a su uso fuera de España, Montserrat Estaca, jefa del Área de Telemática para la movilidad de la DGT, ha aclarado que “todos los vehículos matriculados en España que se encuentran circulando por otro país firmante de cualquiera de los convenios vigentes, pueden utilizar legalmente la baliza V16 Conectada”.

A su vez, los vehículos de otros países podrán utilizar los triángulos de emergencia en España. Para evitar falsificaciones, se recomienda adquirir las balizas en canales de confianza, con precios que parten de los 35 euros en los modelos básicos.