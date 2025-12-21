La Guardia Civil avisa: la nueva luz de emergencia V-16 no garantiza por sí sola la seguridad

La inminente obligatoriedad de la baliza luminosa V-16 en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia ha generado un intenso debate sobre su eficacia. En una intervención en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, Alberto Quintero, secretario de organización de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en A Coruña, ha expresado las reservas del colectivo, advirtiendo que este nuevo dispositivo, aunque útil, no es una solución definitiva y presenta importantes carencias en materia de seguridad.

Una herramienta útil, pero no definitiva

Desde la AUGC, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, sostienen que la experiencia diaria de los agentes en la carretera contradice la postura de la Dirección General de Tráfico (DGT). Según Quintero, la baliza V-16 es "una herramienta útil, pero no es una solución definitiva". El principal problema, argumenta, es que "por sí sola no se garantiza la seguridad en carretera", ya que en muchas circunstancias los conductores pueden ver la luz demasiado tarde.

Este retraso en la visibilidad reduce peligrosamente el tiempo de reacción, especialmente en vías de alta capacidad. Quintero subraya que esto no es una teoría, sino una realidad constatada por la experiencia de los agentes. "Hay documentados accidentes de alcances a estos vehículos oficiales señalizando", afirma, incluso cuando los coches patrulla utilizan puentes de luces (señal V-1) mucho más potentes que las balizas V-16 comerciales.

Alamy Stock Photo



El dilema de la tecnología frente a la experiencia

Ante el "empecinamiento" de la DGT en eliminar los triángulos, Quintero sugiere que obedece a una política de adopción de nuevas tecnologías. La conectividad de la baliza, que permite enviar una alerta a los sistemas de navegación y a los paneles de la carretera, es una ventaja. Sin embargo, advierte que "no todo el mundo adapta las nuevas tecnologías y ni todos los vehículos están capacitados para esas nuevas tecnologías", por lo que el aviso temprano no siempre llegará al resto de conductores.

Quintero insiste en que la seguridad vial debe construirse escuchando a quienes trabajan en la carretera. "El objeto de todo es salvar vidas y por ello siempre es bueno agregar nuevos elementos de seguridad, pero no necesariamente descartar otros como si ya no fueran útiles", ha declarado en el programa presentado por José Luis Pérez. Esta idea, recalca, podría generar una "falsa sensación de seguridad" en los conductores.

GOBIERNO DE CANTABRIA Nueva baliza V16

Casos prácticos donde la baliza no es efectiva

El secretario de organización de AUGC ha detallado supuestos concretos donde la eficacia de la baliza es cuestionable. De día, en una curva de visibilidad reducida o en un cambio de rasante, "la baliza no se va a ver". Aunque en un tramo recto de autopista y de noche sí sería visible, los vehículos ya cuentan con luces de emergencia que cumplen una función similar de alerta.

Además, la conexión de la baliza, que enviaría un aviso a la central de la DGT al activarse, plantea dudas sobre la gestión de las incidencias. Quintero se pregunta por la capacidad de respuesta ante la enorme cantidad de pequeños incidentes que no requerirían la movilización de agentes, apelando a la responsabilidad ciudadana en su uso. Por todo ello, el propio Quintero ha confirmado que, a título personal, tiene pensado dejar los triángulos en su coche como una medida complementaria.