Más de 700 kilómetros esquiables y 35 estaciones de esquí abiertas: "Las expectativas para esta Semana Santa son totalmente diferentes a las de otros años"
Las excelentes condiciones de nieve y la previsión de sol para los días festivos disparan el optimismo en el Pirineo aragonés
Madrid - Publicado el
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Mientras buena parte de España vive una Semana Santa marcada por el viento y el frío, las estaciones de esquí se han convertido en el destino estrella. En 'Mediodía COPE', Álvaro Luna, director de la estación de Candachú, ha confirmado las excelentes previsiones para el Pirineo aragonés.
"Estamos muy contentos y con ganas de poder trabajar como tiene que ser en esta Semana Santa y poder cerrar con el dominio esquiable lo más amplio posible", ha asegurado.
Condiciones inmejorables
La situación es excepcional para estas fechas. Álvaro Luna ha explicado que, normalmente, "a partir del 20 de marzo las calidades de nieve van disminuyendo", pero este año ha sido diferente. Las temperaturas bajas y las recientes nevadas, que dejaron entre 15 y 20 centímetros en cotas bajas, han permitido mantener y mejorar las condiciones de las pistas para el tramo final de la temporada.
El panorama general para el remate de la Semana Santa y la temporada va a estar acompañado de buen tiempo"
Director de la estación de Candachú
El optimismo es máximo de cara a los días grandes de la Semana Santa. "La proyección para los próximos días, hablando del jueves, viernes y lo que sería el remate de fin de semana, es que estaremos acompañados con menos viento y más sol", ha detallado Luna, añadiendo que "con esto ya no podemos pedir más".
El viento, protagonista en el resto de España
La situación en la montaña contrasta con la del resto del país. El fuerte viento ha sido el gran protagonista, obligando a suspender procesiones en ciudades como Jaca, Huesca o a modificar recorridos en otras como Zaragoza y Madrid.
Hasta siete comunidades autónomas han permanecido en alerta en las últimas horas, con rachas de viento de hasta 100 km/h en el Pirineo oscense y olas de hasta 12 metros en Baleares.
Este escenario ha provocado un vuelco en las expectativas turísticas. Tal y como ha señalado el director de Candanchú, habitualmente en estas fechas "empieza a ser mucho más atractivo un destino de playa", pero el excelente nivel de nieve convierte a la montaña en una opción muy potente.
Lo habitual es que en estas fechas empiece a ser más atractivo un destino de playa"
Director de la estación de Candachú
Un impulso que, según ha destacado, "es bueno para todos", ya que repercute positivamente en todos los negocios de la zona y no solo en la estación, que permanecerá abierta hasta el 5 de abril.
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