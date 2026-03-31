España pierde fuelle en el ranking de felicidad mundial: ¿por qué?

En plena Semana Santa, un periodo de descanso y disfrute para muchos, ha surgido un dato que invita a la reflexión. Un reciente informe sobre la felicidad en el mundo indica que los españoles son cada vez menos felices, una aparente contradicción que ha sido analizada por la periodista Marta San Miguel en la sección 'Traficantes de Palabras' del programa 'Herrera en COPE', conducido por Jorge Bustos.

Cada 20 de marzo, la felicidad se convierte en una competición empírica entre países. San Miguel ha explicado que la encuesta que sitúa a España en una posición descendente mide factores como la percepción de las oportunidades de progreso, la fe en las instituciones o el bienestar general. Sin embargo, la periodista ha señalado la facilidad con la que hoy se pueden encontrar datos para respaldar cualquier argumento: "encontrar cualquier informe que avala tu propuesta, pues resulta cada vez más fácil".

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¿Es la felicidad una cuestión estacional?

La colaboradora de COPE se pregunta si la percepción de la felicidad podría cambiar drásticamente si la encuesta se realizara en otro momento. "¿Hasta qué punto mejoraríamos en el ranking si nos preguntaran ahora mismo por nuestra felicidad?", ha cuestionado. San Miguel ha sugerido que factores como el reciente cambio de hora, el descanso de Semana Santa, la gira de Rosalía o la perspectiva de un mundial de fútbol podrían alterar el resultado.

La 'marca España' de la resiliencia

Esta reflexión lleva a San Miguel a plantear una duda más profunda sobre la identidad nacional. Se pregunta si la felicidad es meramente "subjetiva y estacional" o si se está redefiniendo la marca España hacia un modelo de resiliencia basado en "salir adelante pase lo que pase, como el lazarillo de Tormes".

CORDON PRESS Felicidad

Los datos del informe, que se publica desde 2012, muestran una tendencia clara: mientras que Finlandia lleva 9 años seguidos a la cabeza, España no hace más que perder posiciones. Ante este panorama, Marta San Miguel concluye con una pregunta abierta, sembrando la duda sobre si el problema de España está realmente relacionado con la felicidad "o con otra cosa".