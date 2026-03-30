"La huelga en los aeropuertos afectará a 12 ciudades y recomiendan priorizar el equipaje de mano y llegar un tiempo antes de los vuelos en Semana Santa"

Este lunes arranca una huelga indefinida en 12 aeropuertos españoles que amenaza con complicar las operaciones en plena Semana Santa. Así lo ha analizado el periodista Alejandro Requeijo en la sección 'La noticia económica' del programa 'Herrera en COPE', presentado por Jorge Bustos, detallando el impacto de la movilización.

Los paros están convocados por los sindicatos CCOO, UGT y USO y afectan a más de 3.000 empleados de la empresa Groundforce, encargada de la asistencia en tierra. Estas tareas, a menudo invisibles pero críticas, incluyen la carga de equipaje, el repostaje, la asistencia a pasajeros y la coordinación en pista.

Hosteltur Operaciones de 'handling' en un aeropuerto español

El origen del conflicto salarial

Según han comunicado los sindicatos, el motivo de la huelga es el "incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo". Los trabajadores reclaman una correcta aplicación de las tablas salariales y, en concreto, del diferencial derivado del IPC para no perder poder adquisitivo.

Calendario de paros y aeropuertos afectados

La huelga afectará a los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao. Los paros comenzarán este lunes 30 de marzo y seguirán el miércoles 1 de abril y el viernes santo, en franjas horarias de 5:00 a 7:00, de 11:00 a 17:00 y de 22:00 a 00:00.

Si no llegan a un acuerdo en los próximos días, no descartan prolongar la huelga los fines de semana de aquí a final de año"

Inicialmente, la huelga estaba prevista para el pasado viernes 27 de marzo, pero se pospuso en un intento de acercar posturas. Aunque los sindicatos aseguran que hay voluntad de diálogo, también lanzan una advertencia: "si no llegan a un acuerdo en los próximos días, no descartan prolongar la huelga los fines de semana de aquí a final de año".

Ante esta situación, Requeijo ha señalado que los aeropuertos van a estar "más tensionados". Por ello, se recomienda a los viajeros que tengan previsto volar en estas fechas que acudan con más tiempo de antelación al aeropuerto y, a ser posible, que prioricen el equipaje de mano para minimizar las posibles incidencias.