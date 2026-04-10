Inspectores de Hacienda alertan para la declaración de la Renta 2025: "Una persona con un piso alquilado que no lo declara correctamente es uno de los errores más frecuentes"

La campaña de la Renta ha comenzado y, con ella, las dudas y los posibles errores de los contribuyentes. Para aclarar el panorama, la presidenta de la asociación de inspectores de hacienda del estado, Ana de la Herrán, ha intervenido en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, en una entrevista donde ha desgranado las equivocaciones más comunes, el funcionamiento de las inspecciones y ha lanzado una importante advertencia sobre el uso de la inteligencia artificial.

Los errores más frecuentes

Según la inspectora, los errores son de "distintos tipos", ya que pueden tanto beneficiar como perjudicar al contribuyente. Por ello, es fundamental "atender muy bien a toda la información que se tiene" y "no dejarlo para el último momento", ya que las prisas son una de las principales causas de fallo. Entre los despistes más habituales se encuentran no aplicar deducciones autonómicas a las que se tiene derecho, un detalle que puede suponer un ahorro significativo para el declarante y sobre el que conviene informarse bien.

Sin embargo, uno de los fallos más graves y perseguidos por la Agencia Tributaria es la omisión de ingresos. De la Herrán ha sido muy clara al respecto: "Una persona que tiene un piso alquilado y que no lo declara correctamente o no lo declara directamente" es uno de los ejemplos más paradigmáticos y buscados. Esta práctica constituye uno de los errores más frecuentes detectados en las labores de comprobación.

Una persona con un piso alquilado que no lo declara correctamente es uno de los errores más frecuentes"

ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán

¿Cómo funcionan las inspecciones?

La presidenta de los inspectores ha explicado que las actuaciones de comprobación "siempre se realizan con posterioridad", cuando se detectan "inconsistencias o algunas cuestiones que no coinciden". Estas actuaciones se enmarcan en el 'plan de control tributario', un documento anual que señala las actividades con mayor riesgo de fraude. Gracias a las más de 50 declaraciones informativas de terceros, la Agencia Tributaria cruza millones de datos para detectar irregularidades e iniciar investigaciones.

Distinguir un error involuntario de un fraude intencionado requiere analizar cada expediente de forma "muy detenida". No obstante, De la Herrán ha matizado que a veces no se trata de un error ni de un intento de engaño, sino de una interpretación diferente de la norma por parte del contribuyente. La "complejidad de la norma", ha afirmado, genera una "inseguridad jurídica que no es deseable", llevando a situaciones complejas como las que pueden afectar a los damnificados por catástrofes naturales, cuyas ayudas tienen un tratamiento fiscal específico.

Cuidado con la inteligencia artificial

Ante la creciente popularidad de la inteligencia artificial, la inspectora ha lanzado una seria advertencia. "No aconsejamos, desde luego, que se utilice la inteligencia artificial para confeccionar la de la renta", ha sentenciado, alineándose con las declaraciones de la directora de la Agencia Tributaria. Recomienda, en cambio, acudir a los servicios de la agencia, que ofrecen "muchísimas facilidades", o a asesores expertos, para evitar errores que puedan llevar a un arrepentimiento posterior.

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No se trata de que la inteligencia artificial vaya por ahí y nosotros estemos tomándonos un café y la inteligencia comprobando"

Con 20 años de experiencia como inspectora, De la Herrán ha visto una transformación en el tipo de fraude fiscal. Asegura que no es que aumente o disminuya, sino que "va cambiando". La tecnología y la globalización han dado lugar a "nuevos tipos de fraudes" que ya no están relacionados únicamente con el dinero en efectivo, sino con complejas operaciones internacionales que aprovechan los nuevos vericuetos digitales.

Finalmente, la presidenta de la asociación ha desmentido rotundamente el mito de que los inspectores cobran incentivos por recaudar más. "No estamos cobrando unos bonus aquí como si fuéramos a comisión", ha aclarado. Ha explicado que su salario incluye una productividad ligada a múltiples factores y a la calidad del trabajo, no a la cuantía liquidada, y ha pedido al contribuyente que esté "absolutamente tranquilo y confiado en que somos profesionales".

La obligación de cumplir con Hacienda, revisando el borrador y aplicando las deducciones correctas, cobra una especial relevancia social cuando salen a la luz casos como el que involucra a Ábalos y su entorno, recordando al ciudadano el destino de sus impuestos y la importancia de una gestión íntegra del dinero público.