"Un contribuyente que gana 25.000 euros brutos paga 250 euros más de IRPF porque el Gobierno no lo deflacta sobre la inflación"

El inicio de la Campaña de la Renta 2023-2024 ha reavivado el debate sobre la gestión fiscal del Gobierno. La polémica se centra en la decisión de no deflactar la tarifa del IRPF, una medida que, según los expertos, supone una subida de impuestos encubierta para miles de contribuyentes. Este ha sido el tema de análisis en el programa 'La Mañana Fin de Semana' de COPE, donde Fernando de Haro ha conversado con Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), sobre las consecuencias directas de esta política en el bolsillo de los ciudadanos.

El impacto de la inflación en el IRPF

Rubén Gimeno ha explicado que, cuando a un trabajador le suben el sueldo para compensar la inflación, la lógica fiscal dicta que se debe ajustar la tarifa del IRPF para que no pague más impuestos por una ganancia de poder adquisitivo que no es real. "Tendría que ser una corrección técnica", afirma el experto. Sin este ajuste, una parte de esa subida salarial destinada a paliar el alza de precios acaba en las arcas del Estado. Los economistas asesores fiscales han realizado un estudio que cifra la subida media de los salarios en un 18% durante los últimos cinco años, un periodo en el que la inflación acumulada ha sido de casi un 16%.

Es una corrección técnica que tenía que ser de carácter obligatorio, pero no lo es"

Europa Press Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

Las simulaciones del REAF son claras. Para un contribuyente que gana 25.000 euros brutos, la no actualización de la tarifa se ha traducido en un pago de 260 euros más en el IRPF. La cifra aumenta con el nivel de ingresos: una renta de 30.000 euros ha abonado 350 euros extra, mientras que para un salario de 45.000 euros, el sobrecoste fiscal asciende a casi 550 euros. Según Gimeno, el Gobierno debería aplicar ahora una deflactación que compense la inflación acumulada para frenar esta carga fiscal creciente.

Discrecionalidad y recaudación récord

La decisión de deflactar o no la tarifa del IRPF es discrecional por parte del Gobierno, ya que no existe ninguna ley que le obligue a hacerlo. Esta inacción contrasta con la actitud de varias comunidades autónomas como Andalucía, Canarias, Madrid o Baleares, que sí han ajustado a la baja el tramo autonómico del impuesto en los últimos años. Esta situación ha contribuido a que España alcance cada año un nuevo récord de recaudación tributaria.

Gimeno subraya que gran parte de este aumento en la recaudación se debe a la no deflactación de la tarifa, ya que el IRPF es el impuesto directo que más recauda, por encima incluso del IVA. "Parte de ello es como consecuencia de la no deflactación por parte del Estado de la tarifa estatal", ha señalado el secretario técnico del REAF. Como recuerdan los inspectores de Hacienda, los errores en la declaración son frecuentes y pueden acarrear consecuencias.

Europa Press Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

Revisar el borrador: una recomendación clave

Al inicio de la campaña, la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, recomendaba no utilizar la inteligencia artificial para realizar la declaración. Por su parte, Rubén Gimeno pone el foco en la importancia de revisar a fondo el borrador que ofrece Hacienda. Advierte que los datos pueden estar "incompletos" o "no ser exactos", lo que puede llevar al contribuyente a perder dinero. En una campaña donde se espera que el 60% de las declaraciones salgan a devolver, no hay que aceptar el borrador con rapidez.

Las deducciones autonómicas son, según el experto, "las grandes olvidadas". Gastos en gafas o lentillas, de veterinario o incluso de gimnasio son deducibles en algunas comunidades. No marcar las casillas correspondientes implica no beneficiarse de estas ventajas fiscales. Como ya había explicado el propio Gimeno en COPE, es fundamental rellenar estas casillas para no perder deducciones. "Si no nos damos cuenta y damos al botón de enviar, estamos perdiendo un beneficio fiscal", concluye.