Los pescadores gallegos, afectados por el vertido de pellets: "No hay que ver miedo donde no lo hay"

La llamada 'crisis del vertido de los pellets' en las costas gallegas sigue ocupando el centro de la información en este arranque de 2024, y el asunto ha irrumpido de lleno en la precampaña electoral cara a los comicios autonómicos del próximo 18 de febrero. Este mismo viernes, la vicepresidenta Yolanda Díaz no dejaba pasar la ocasión de "hacerse la foto" en una playa de Galicia y de arremeter contra la Xunta, presidida por el Partido Popular.

Este sábado se cumple en mes desde que comenzaron a llegar los primeros restos de pellets a los arenales gallegos. Desde entonces, la “marea política” ha ido a más. Un día sí y otro también estamos escuchando el cruce de reproches entre la Xunta y el Gobierno central a cuenta de la gestión de este vertido.

El tiempo complica la recogida de pellets

Más allá de la situación política, lo cierto es que también este fin de semana centenares de voluntarios están acudiendo a las playas para tratar de recoger esos pellets de plástico. En una de ellas, en concreto en Ribeira, en La Coruña, ha pasado la jornada de este sábado un redactor de COPE, Íñigo Landa, para explicar cómo se vive la situación.





La mañana ha sido "complicada" debido a las condiciones meteorológicas: "En torno a las 10 de la mañana, la mancha de plástico era mucho menos visible que un día atrás. La fuerza marea de la noche ha hecho que se hayan dispersado por la fuerza del mar y del viento".

Los más de 100 voluntarios que se han acercado a esta playa lo han tenido "mucho más complicado": "Hay que reconocer las marañadas en la arena y el temporal de aire y viento ha obligado a poner fin al operativo en torno a las 13 horas. En este tiempo, se han recogido apenas un par de kilos".





Los pescadores, muy afectados por los vertidos en la costa

Los pescadores gallegos son uno de los colectivos que se están viendo más afectados por el vertido de pellets. Desde la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de La Coruña lo que se pide es que no se intente sacar rédito político o electoral de todo esto, teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones autonómicas gallegas y es que este es el sentir general de muchos gallegos que se dedican a la mar.

En 'Mediodía COPE' hemos hablado con Daniel Castro, patrón mayor de Muxía en, La Coruña, que comparte la preocupación de su sector por los mensajes que se están lanzando a la población.





En primer lugar, reconoce que la situación ya repercute en las pescaderías: "Tú vas al mercado y ves cómo iba el pescado la semana pasada y como fue esta. Se dicen muchas barbaridades y si dicen que es contaminante hay otras cosas para comer".

En cuanto a los mensajes que se están lanzando de cómo afectan los plásticos al pescado, asegura que son "un perjuicio que hacen a los pescadores" y recuerda cuando "alguien, al día siguiente de aparecer las bolas, abre un pescado y dice que tenía bolas dentro" y el efecto que produce en la población.

En su mensaje, el patrón aboga por "buscar la raíz del problema" y contársela a la gente. "Si llegan pellets hay que sacarlos, pero no ver miedo donde no lo hay". Además, anima a seguir consumiendo productos del mar: "Vas a comer lo que comieron tus antepasados, estás comiendo el mismo producto, sano. El pescado no lo alimentamos nosotros, se alimenta él solo y nosotros somos producto de lo que comemos".