Un meteorólogo advierte del fenómeno anómalo que llega en las próximas horas: "Raro para ser enero"

La tercera semana de 2024 llega con cambios notables en el tiempo. Así lo ha explicado el meteorólogo y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, durante su sección en 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting. El experto ha detallado el tiempo que nos espera en los próximos días, centrándose en un cambio realmente notable que afecta a varios puntos de la península. Escucha la previsión detallada en el siguiente audio.

Cambio drástico en el tiempo

"Va a cambiar porque va a entrar lluvia. Van a entrar frentes, vamos a estar toda la semana con entrada de esas bandas nubosas y es buena noticia, es verdad que no van a afectar apenas a la zona mediterránea, por tanto, Cataluña, que lo está pasando mal con los indicadores de sequía, no se va a ver muy beneficiada, pero si Andalucía y eso es una buena noticia para el conjunto del país", comenzaba explicando Olcina.

En este punto, el meteorólogo se ha fijado en lo que se espera en el sur y este del país: "En Andalucía, afortunadamente, se produce un cambio de tiempo que además viene acompañado unas temperaturas que van a ser un poquito altas para la época del año".

"Algunos medios han destacado 24 o 25 grados en puntos del sur del Mediterráneo. Es verdad que entra una masa de aire que llamamos subtropical, que llega de la zona de Canarias, viene cargada de humedad y entre la nubosidad que se va a generar, las precipitaciones que van a caer y el propio carácter más cálido de esta masa de aire, sí que es cierto que estos próximos días en zonas del sur peninsular en la costa mediterránea valores por encima de los 22 o 23 grados van a ser habituales", ha añadido, en su explicación a Schlichting.

Temperaturas anómalas para el mes de enero

Una situación un tanto anómala para esta época del año: "La verdad es que es un poco raro para ser enero. Esta semana de enero, que tendría que ser bueno de tiempo algo más frío, hemos tenido unos días fríos, pero realmente ha sido un frío muy pasajero".





"No era una gran situación de la de frío, no era un temporal como el que están registrando en la parte noreste de Estados Unidos, en Nueva York, esto ha sido algo más efímero, ha dejado lluvias, ha dejado nieve en zonas de montaña que bienvenida sea, pero no era una gran situación de invierno por así decirlo. Ahora vamos a tener un poco todo lo contrario en cuanto a temperaturas", añadía Olcina.

Precipitaciones en varios puntos de la península

Por otro lado, se ha fijado en la previsión en cuanto a precipitaciones: "Es verdad que en cuanto a lluvias, desde este domingo hasta el próximo jueves está previsto que vayan entrando sucesivas líneas de nubosidad de frentes y vayan descargando en buena parte de toda Andalucía, de Castilla La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, incluso llegará en Aragón".





"Circunstancias muy favorables en estos próximos días en cuanta lluvia se refiere, pero sí que un poquito anómalo lo de las temperaturas. El centro y el sur peninsular se van a ver beneficiados. Es verdad que el Cantábrico a poco porque es una situación que llamamos de viento del suroeste, todas las corrientes entran como por así decirlo desde el sur de Portugal y van barriendo hasta el norte de la península en estas circunstancias, aunque el Cantábrico no se vea muy muy beneficiado, pero siempre descarga algún chaparroncillo", explicaba el meteorólogo.

Para cerrar, se acordaba de Canarias, que está viviendo "unos días de temperaturas muy muy agradables". "El tiempo típico de Canarias, pero es verdad que jueves y viernes vamos a hacer el seguimiento porque puede formarse allí lo que llamamos una bolsa de aire frío, un temporal de Canarias y podría en esa parte final de la semana descargar precipitaciones", ha concluido.