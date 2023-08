¿Dejarán de subir los precios de la cesta de la compra? Un experto analiza en COPE la última subida

Son varios los factores que han tenido que ver con la subida de la inflación en España. Sin embargo, las consecuencias las vemos reflejadas en el día a día. Por ejemplo, cada vez que vamos al supermercado.

En los últimos meses, la inflación había permanecido estable en España, pero este mes, el Índice de Precios al Consumo se ha situado en un 2,3%, cuatro décimas más que en el mes anterior.

Esto supone que si vas a hacer la compra vas a pagar un 10,8% más que hace un año. Pero es que además, productos como el arroz, los cereales, los lácteos, la carne, el aceite de oliva o el azúcar, son algunos de los alimentos que más se encarecen y superan ese 10,8%.

Por otra parte, la sequía repercute directamente en el proceso de producción de algunos alimentos y es por esto que notamos un incremento contaste de precios.

Raymond Torres, director de Coyuntura económica de FUNCAS, ha explicado en 'Mediodía Fin de Semana' que a finales de año podríamos ver un descenso de los precios.

Y en cuanto a la inflación subyacente que es la que no tiene en cuenta los alimentos frescos ni los energéticos, Raymond ha explicado que "deberíamos ver la inflación subyacente, poco a poco frenarse y deberíamos acabar el año entorno al 4,5-5% tanto en IPC total como en IPC subayecente".





COPE se va a hacer la compra contigo

El periodista de 'Mediodía Fin de Semana', Luis Colom, ha ido a un supermercado de Madrid para hacer la compra. Ha contado que la subida de los precios “se nota bastante”, aunque “no de manera exagerada como pueden pintar los datos”. Ha hecho una compra de 6 productos de la cesta básica y ha pagado más de 20 euros.

Por otra parte, Luis preguntaba a los clientes del supermercado cómo percibían este aumento de precios y si lo notaban en el presupuesto mensual, a lo varios han contestado que "se ha notado poco", pero otros sí señalaban su preocupación por el aumento constante de los alimentos, y es que quizás una sola persona o una pareja no note tanto la subida, pero las familias numerosas o pensionados sí que se han visto perjudicados.

Trucos para ahorrar durante la compra

Muchas personas han optado por no comprar un tipo de alimento en especial por ahorrarse dinero, o quitarse pequeños 'lujos' como galletas o bollería. Es decir, reducir o quitar todo aquello que no está en la cesta de la compra o todos esos extras que no son fundamentales para una alimentación balanceada.

María es una oyente de COPE y ha compartido su secreto para ahorrarse unos euros a la hora de hacer la compra: “Compro determinadas cosas en determinados sitios”, ha explicado que la clave es ir a varios supermercados y comparar precios para poder elegir la mejor oferta.

Otros optan por buscar las ofertas que ofrecen los supermercados como José, que está pendiente de los cupones, los 3x2 o la 2da unidad a mitad de precio que ponen las grandes cadenas de supermercado.