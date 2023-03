Nuestros genes pueden decirnos si vamos a sufrir una enfermedad mental: El test de saliva que lo "predice"

Ansiedad, estrés o depresión son algunas de las palabras que más escuchamos en nuestro día a día. Y es que todos conocemos a alguien que sufre de problemas de salud mental y que, tras la pandemia y el posterior confinamiento, se fueron agravando. De hecho, son muchos los profesionales de la salud que avisan de que, en estos últimos tres años, tienen mayores listas de espera que en la etapa anterior al COVID.

Tanto es así, que se pronostica que para 2030 la principal causa de discapacidad en el mundo, sean los problemas de salud. Si nos centramos en el presente, vemos como los psicólogos y psiquiatras, especialmente en el sistema público, no pueden atender todas las peticiones. Y vamos más allá, porque se estima que son, en nuestro país, 4 millones de personas las que sufren depresión. Un 15% de la población, por cierto, sufre de ansiedad.

Unas cifras alarmantes que, por si fuera poco, se prevé que aumenten con el paso de los años. Eso, desgraciadamente, es lo que viene en el futuro. Pero, podría ser que no, si atendemos a todas las investigaciones que se están haciendo, podríamos encontrarnos con alguna forma de parar esta pandemia silenciosa.

Investigaciones que también tienen su centro en España. Y es que en la Universidad de Valencia, se está llevando a cabo una investigación que propone encontrar en nuestros genes respuestas a por qué sufrimos de ciertas enfermedades mentales, incluso, con nuestro ADN, predecir si podemos llegar a sufrirlas aunque no presentemos, todavía, síntomas.

Así, podríamos responder, por fin, a esa pregunta que tanto aqueja a las personas que padecen de estas enfermedades: ¿por qué me pasa a mí? Pues bien, gracias a estos investigadores valencianos, con un solo test que coge una muestra de saliva, podremos saber hasta qué punto podemos sufrir esas enfermedades.

Una predisposición genética que podría ponernos en aviso

En Lo Que Viene nos hemos preguntado cómo es ese test que podría ayudarnos a predecir ciertas enfermedades y, si presentamos síntomas, ponernos en manos de un profesional. Por eso, hemos invitado a Manuel Pérez Alonso, catedrático de genética de la Universidad de Valencia, creador del test genético capaz de detectar nuestra predisposición a sufrir problemas de salud mental.

"Claro, nuestro ADN tiene una implicación en nuestra mente" comenzaba a explicarnos, aunque, eso sí, dice que si alguno de nuestros ascendentes sufre de algún trastorno mental, no significa que nosotros tengamos que padecerlo. "La genética es importante, pero no determinante. Por fortuna, no somos únicamente consecuencia de nuestros genes" contaba.

Y es que nuestra condición genética tiene un peso, como máximo, del 50% para tener una predisposición a sufrir algún trastorno mental. "Lo genético nunca supera el 50% del peso sobre ese rasgo, puede ser tan pequeño como un 10%, o, cómo máximo, un 50%. Los factores ambientales siempre van a tener un peso más importante que la genética" apuntaba el profesor y catedrático Manuel Pérez Alonso.

Pero, como desgranaba, es importante tener en cuenta la información genética para poder actuar preventivamente, con síntomas o sin ellos. Por eso, decidieron crear este test que, con solo una muestra de saliva, permita explicar hasta qué punto podemos sufrir una enfermedad mental.

Un test que ya está en marcha y que te lo podrá realizar un profesional de la salud (ya sea un psicólogo o un psiquiatra) y que también podrás realizarte tú mismo, porque como explicaba el profesor, ya está a la venta para los consumidores. Eso sí, hay que tener en cuenta que, una vez que lo realices, lo recomendable es acudir a un profesional, con síntomas o sin ellos.

La prueba presenta 54 puntuaciones sobre las distintas cualidades de la persona. 23 son sobre condiciones psicológicas, tal como la amabilidad que presentamos con desconocidos, la ansiedad o el estrés que llegamos a sufrir. Incluso, 8 de ellas, son sobre las adicciones. Y es que, como explicaba Manuel Pérez Alonso en Lo Que Viene, "con las adicciones se han hecho muchos estudios y dado que ha habido muchos estudios, damos una puntuación poligénica, riesgo de que una persona en particular tenga una tendencia más fuerte a caer en esas adicciones". Vamos, que, como nos contaba, todo está en los genes.

Si esto te pasa, es por tus genes

En el análisis propuesto por los investigadores, hay siete curiosidades que debemos tener en cuenta, por si nos pasan que, si bien no se relacionan con una enfermedad mental, tienen su origen en los genes y puede determinar otras tantas cosas.

Como, por ejemplo, ser ambidiestro. O tener anosmia esparraguera. Que, por si no lo sabes, esto es identificar mucho o no, el olor que tiene nuestro pis cuando comemos espárragos. Lo creas o no, esto viene de serie. "Tiene un peso genético importante, sin trascendencia en nuestra salud mental...Pero hay gente que se sorprende más con el olor y otros menos" explicaba el profesor.

Y, ¿qué nos dices de tener un reflejo fótico del estornudo? Vamos, lo que es, mirar directamente a una luz potente, como puede ser el sol, y enseguida estornudar. "He conocido a personas que salen de casa, nada más ver el sol, se ponen a estornudar. Eso, tiene una base genética. somos consecuencia, en parte, de nuestros genes" explicaba Manuel Pérez Alonso.

No es tan raro, porque son 3 de cada 10 las personas en el mundo a las que les pasa. Todo, todo, tiene que ver con nuestros genes.