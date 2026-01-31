Paco González compara los partidos del Elche contra los grandes: "Hoy va con todo al ataque y no defiende tanto"

El Barcelona visitaba al Elche con el objetivo de lograr una victoria para mantenerse en el liderato y conservar la ventaja con el Real Madrid. Hansi Flick apostó por un once muy titular que maniató a un conjunto franjiverde que en el Martínez Valero tan solo ha perdido un encuentro.

DOMINIO AZULGRANA EN EL MARTÍNEZ VALERO

El dominio fue tal que en el minuto 6, Lamine Yamal marcó el 1-0 a placer tras regatear a Iñaki Peña. A partir de ahí, el Barça desarboló una y otra vez la presión alta del Elche, generando ocasiones constantes: Olmo estrelló un balón en el larguero, Ferran Torres falló un remate increíble a bocajarro y Fermín perdonó varias opciones clarísimas, incluso a puerta vacía.

EFE Lamine Yamal y Ferran Torres hicieron los goles azulgranas en la primera mitad en el Martínez Valero.

Cuando mejor estaba el Barcelona, el Elche encontró el empate en el minuto 29. Álvaro Rodríguez culminó un gran desmarque con una definición cruzada tras una acción posterior a un disparo al larguero de Ferran. El gol dio aire a los locales, aunque el dominio siguió siendo visitante.

El Barça reaccionó bien al 1-1 y volvió a cargar el área con peligro constante. Finalmente, en el minuto 38, Ferran Torres se redimió: tras una gran jugada colectiva, De Jong asistió al valenciano para que firmara el 1-2. Antes del descanso, el Barcelona siguió perdonando, con un balón salvado bajo palos por Chust que evitó una ventaja mucho mayor.

LA REFLEXIÓN DE PACO GONZÁLEZ

Paco González, durante la primera parte del Elche - Barcelona, reflexionó en Tiempo de Juego sobre las diferentes formas con las que Eder Sarabia afrontó este partido contra el equipo azulgrana y el duelo frente al Real Madrid en el que los franjiverdes lograron un empate.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Eder Sarabia durante el Betis - Elche de Copa del Rey.

"Yo creo que Sarabia, cuando juega contra el Barça quiere ser más Barça que el propio Barça", afirmaba el director de Tiempo de Juego.

Y añadía: "Está dejando una cantidad de ocasiones y va tan suicida al ataque...Contra el Madrid defendió atrás, replegadito".

Pedro Martín, por su parte, comentaba: "Sí, sobre todo defendió en la primera parte y en la segunda parte el partido ya se abrió más". Para finalizar, Paco González insistía y señalaba: "Sí, pero defendía más, más juntito. Hoy contra el Barcelona va con todo, va a lo loca para delante".