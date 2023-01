Mucha lista de espera y plazas insuficientes: la dura realidad de la psicología clínica en la sanidad pública

Quédate con este dato: un 67% menos. Una cifra que, en principio, no te dice absolutamente nada, hasta que maticemos. Porque sí, hay un 67% menos de psicólogos clínicos en nuestro sistema de salud que los que hay en otras zonas de Europa. El dato es claro, en España hay un total de, aproximadamente, 6 profesionales por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de otros países con los que colindamos. Datos muy por debajo respecto a otros países europeos.



Pero eso no es todo, porque sí estamos diciendo que eso es en el ámbito nacional, si uno indaga un poquito más, se da cuenta de que hay disparidad en las propias comunidades autónomas. Según los datos que proporciona la Sociedad Española de Psicología Clínica (ANPIR) a COPE, la ratio por autonomías no solo es dispar, si no insuficiente. Mientras que en Cataluña existen de 15 a 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes, en Andalucía no llegan a cuatro.

Una disparidad que, entre otras cosas, depende de la inversión con la que se dote a las comunidades en cuanto a recursos para tratar la salud mental. Ojo, que eso se extrapola a nivel nacional, porque, de nuevo, si uno indaga algo más, si un graduado en psicología quiere conseguir plaza en el ámbito público y hacer, lo que se conoce como P.I.R (Piscólogo Interno Residente), debe saber que las plazas son escasas. Concretamente, durante el año pasado, fueron 231.





Eso, por supuesto, repercute, no solo en los profesionales que se ven desbordados frente a la alta demanda, sino en los propios pacientes, que tienen que esperar meses a que les atiendan. Un colapso que queremos analizar en COPE.

Pongámonos en situación: Lucía no llega a 30 años, debido a su situación personal y laboral, comenzó a desarrollar mucha ansiedad, lo que le llevó a pedir ayuda. Había visto cuál era el procedimiento a seguir si quería ir al psicólogo por la Seguridad Social, y pidió cita a su médico de cabecera.

"Acudí en noviembre, en un estado de ansiedad muy acentuado y me dieron cita para el psicólogo en enero" nos contaba en COPE. Sin embargo, se iba a encontrar con que tardarían más y más meses en atenderla. "Me llamaron y me dijeron que la psicóloga tenía COVID y que no podía atenderme hasta febrero, algo comprensible teniendo en cuenta las fechas en las que iba, que el coronavirus estaba más fuerte".

Pero no todo fue como esperaba, porque en febrero, volvieron a retrasarle la cita sin ningún motivo, mientras ella continuaba teniendo ansiedad. Todo, hasta que, en marzo, pudo reunirse con el psicólogo. "No tardé nada, estuve menos de veinte minutos, y finalmente me dijo que no tenía nada destacable, que en esta situación estaba mucha gente, me descartó" explicaba apenada. Eso le llevó a mirar alternativas privadas, pero eran costosas.

Algo que le ha pasado a muchos pacientes. Y es que, por desgracia, los psicólogos clínicos no pueden atender todas las necesidades como les gustaría.

Listas de espera interminables que desboran a psicólogos y pacientes

El caso de Lucía no es el único, y, no solo molesta a los propios pacientes, sino también a los propios profesionales. La doctora Isabel Cuéllar, psicóloga clínica y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psicología Clínica (AEPCP), es, además, psicóloga clínica en un hospital público de la Comunidad de Madrid.

En esta comunidad, por cierto, existen trabajando unos 356 psicólogos clínicos en el sistema público, lo que supone una ratio de casi 6 por cada 100.000 habitantes. De nuevo, cifras algo insuficientes, y eso, que ha ido en aumento respecto a años anteriores, aunque, como explicaba la doctora Isabel Cuéllar, "estamos lejos de las recomendaciones para proporcionar una atención de mayor calidad al paciente".

Y es que ella, como psicóloga, sufre también la alta demanda de pacientes frente a las pocas plazas de psicólogos. "Tengo una lista de espera de unos cuatro o cinco meses" nos explicaba en COPE. No solo eso, porque como nos decía, existe otro indicador importante para ver cómo es la situación de los psicólogos en el sistema público, y es midiendo la frecuencia entre una sesión y otra.

"Hay que poder ofrecer sesiones frecuentes para poder proporcionar un tratamiento psicológico de calidad en dosis óptimas...La recomendación es ser sesiones semanales, y, en mi caso, estoy pudiendo dar cada mes y medio o dos meses" nos contaba.

Lo mismo nos contaba Gabriel Ródenas, psicólogo especialista en Piscología Clínica, y vocal en la Sociedad Española de Psicología Clínica (ANPIR), además de psicólogo clínico en un hospital público de Andalucía. "Se mide menos en los datos cuánto tarda en llegar la segunda consulta...El tiempo es muy valioso, y nos encontramos con que muchas personas demandan y el acceso no es garantizado para todas ellas...Se está dilatando mucho en el tiempo" nos contaba.

Y si los profesionales lo viven así, imagínate los pacientes. María acaba de cumplir 27 años y, debido a que en los últimos años ha experimentado una sensación de angustia y tristeza, decidió buscar ayuda en el sistema público.

"No me encontraba muy bien y necesitaba ayuda. Fui a la consulta, hablamos mucho tiempo y me derivó al psicólogo de la Seguridad Social. Esa misma llamana me llamaron y me dieron cita para psicología...Esto fue en octubre y me dieron fecha para principios de mayo" comenzaba explicando María.

Desde mayo hasta ahora ha estado acudiendo a su psicólogo clínico, pero la frecuencia entre cita y cita, ha sido mucha. "Pasa bastante tiempo, un mes y medio más o menos...Han pasado tres meses desde que no voy, porque mi psicólogo tenía vacaciones, cosa que entiendo, pero no te suelen poner otro psicólogo a sustituirte" explicaba. Eso, atendiendo a su malestar, ha hecho que tenga que buscar una alternativa privada, porque, como dice, la "vida sigue".

Y sí, no es la única que opta por otra vía para poder solucionar sus problemas.

Las posibles soluciones para atajar el problema

Son muchos los que, ante la imposibilidad de atender todas las demandas en el sistema público, optan por acceder a un circuito cerrado. Claro, que si uno se detiene en los costes, ve perfectamente que te puede costar entre 50 o 75 euros la sesión. Y no todos pueden permitírselo. Por eso, son muchos los que buscan terapias online que les puedan ayudar, aunque puede convertirse en algo perjudicial, teniendo en cuenta que muchos de los que aparecen no son realmente psicólogos.

Mayelin Rey Bruguera es psicóloga especializada en psicología clínica, especialista en los niños y adolescentes, doctora en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y además, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de la Psicología de Madrid. Ella contaba a COPE la necesidad de corroborar los perfiles de los profesionales que vemos en Internet, antes de meterno en terapia con ellos.

"Hay veces que llevan la tarjeta de psicoterapeuta y no son psicólogos, y nosotros hacemos una campaña para que todos acudan a profesionales cualificados. Hay que llamar al colegio de psicólogos de tu ciudad y preguntar si ese profesional está colegiado, hay registros de titulaciones también...Hay que confirmar que esa persona está acreditada para ello" explicaba.

Y cuando le preguntamos por las soluciones para evitar este colapso en la sanidad pública, lo tiene claro: "que se oferten más plazas...no se está cubriendo la demanda, y no solo para eso, es que estamos a la cola de Europa en el número de psicología clínica con respecto a otros países, y la atención podría ser mejor aún".

Algo en lo que coinciden los tres profesionales a los que hemos preguntado. Porque, en todo esto, hay una cosa clara, y es que puede que no nos duela nada físicamente, pero el dolor emocional también es algo que merece tratamiento y atención.