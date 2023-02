Jorge estaba "preparado para suicidarse" y una conversación le cambió la vida: "Ahora puedo hablar"

En España, una de cada cuatro personas a lo largo de su vida tendrá algún problema de salud mental. El trastorno más frecuente es la ansiedad, que afecta casi al 7% de la población y es más frecuenta en mujeres y jóvenes. A esto hay que sumar que hay cuatro millones de personas con depresión y medio millón que padece esquizofrenia. Datos de situaciones difíciles de detectar, que se han agravado con la pandemia.

En COPE queremos visibilizar estas situaciones, hablar con aquellos que las están viviendo en primera persona y escucharles. Desde las 9 de la mañana, los comunicadores recorren distintos puntos de España para arrojar luz ante los problemas de salud mental. La primera parada es la Clínica Nuestra Señora de La Paz, de la orden San Juan de Dios, en Madrid, un centro especializado en salud mental, hasta donde llegan pacientes desde todos los puntos del país.

Jorge, un joven de 29 años con un trastorno depresivo mayor moderado recurrente

Aquí, Alberto Herrera nos acerca la historia de Jorge, un joven de 29 años que trabaja como profesor de pintura para niños y sufre un trastorno depresivo mayor moderado recurrente. En primer lugar, Jorge explica a 'Herrera en COPE' su pasión por la pintura. A través de ella "habla de sentimientos, de sensaciones, de psicología", es una vía de "creatividad e imaginación" y a través de ella transmite "valores y conceptos que no hay otra manera de expresar".

A sus 10-12 años, Jorge comienza a sufrir un trastorno depresivo mayor recurrente. Todo parte de una "situación compleja y muy violenta" en su casa, debido a una muy mala relación entre sus padres. A raíz de esto, "empiezo a dormir muy mal, a encontrarme mal, y a tener pensamientos suicidas y depresivos que no me dejan vivir, no me merece la pena estar viviendo y sobre todo no tenía por qué haber nacido", narra el joven, que se muestra orgulloso de "poder hablar de ello", lo que califica como algo "muy importante".

Uno de los puntos clave de su historia es el momento en el que decide pedir ayuda. Según explica, estaba "preparándome para suicidarme" y decidió compartir con su psicóloga su situación. "Le dije que tenía un blíster de pastillas y me lo pensaba tomar y ella me remitió a esta clínica". Una vez allí, le ingresan y comienzan a ayudarle. En este punto, comienza a recibir "asesoramiento grupal e individual" de la mano de profesionales.

Actualmente, Jorge acude al centro de día dos veces por semana y participa en distintas sesiones. Por ejemplo, los jueves cuentan con una psicóloga con la que desarrollan un "taller de escritura". Según explica a COPE, allí escriben "sobre los problemas que queremos tratar y a través de la voz damos ayuda. Sin aconsejar a nadie ponemos nuestro punto de vista". Gracias a estas sesiones, asegura que aprenden a "afrontar las cosas para poder cambiar eso que te está removiendo por dentro".

La importancia de la escucha social en los problemas de salud mental

Antes de abandonar la Clínica Nuestra Señora de La Paz, Alberto Herrera ha hablado con Rosa Hueso, una terapeuta del centro, que ha querido mandar un mensaje sobre la importancia de la escucha social ante los problemas de salud mental. "Escuchar es importantísimo. Ponerse en el lugar del otro y sentir el dolor que el otro siente", comienza recalcando.

Según su punto de vista, la escucha a día de hoy es "muy superficial", y es que "no ahondamos realmente en el problema porque siempre vamos muy rápido". "Creo que el problema del estigma con una enfermedad mental está en no poder entender las dificultades que tienen estas personas", asegura la terapeuta.

'La celda del silencio', un podcast sobre salud mental con el doctor Gaona

El doctor Gaona ha logrado empatizar, conectar y divulgar las pautas para salir del ‘sótano’ de las emociones. De la llamada celda del silencio. Y quien está cerca de él, consigue comprenderse mejor a sí mismo. A lo largo de cinco episodios, ejerce de guía sobre temas clave en el bienestar emocional y ayuda a entender lo que rodea a los problemas de salud mental aflorados tras la pandemia.

