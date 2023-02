Las dos pistas que alertan de que una persona se ha vuelto adicta: "Ahí te das cuenta de que algo falla"

Se estima que el 2% de la población en nuestro país tienen problemas de adicción al juego, mientras que en el caso de las drogas son un 11% los que consumen de manera frecuente alguna sustancia. En primer puesto está la cocaína, seguida muy de cerca por el cannabis y los medicamentos.

Junto a estas adicciones, encontramos otras dos con un alto porcentaje de consumidores. El alcohol es, junto al tabaco, la sustancia psicoactiva más consumida. Según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones de 2020, más de 38 mil personas ingresaron en España por tratamiento por consumo de drogas y cerca de 20 mil lo hicieron por alcohol. Y cada vez son más los jóvenes que sufren adicciones a las nuevas tecnologías o a las redes sociales y que están aumentando las listas de espera para poder rehabilitarse.

¿Cuáles son los motivos por los que se produce este tipo de adicciones en nuestro país? Enrique Sanz, director terapéutico del Centro Elphis en Madrid, explica en 'La Linterna' de COPE cuáles son las adicciones más habituales: “Nos estamos encontrando con un aumento muy bestia de consumo de medicación. El alcohol también está muy presente, volvemos a encontrarnos con perfiles únicamente de alcohol. Hay mucho abuso de la medicación, y no solo en mujeres o en personas mayores, también en adolescentes. Luego están el resto de adicciones”.

Cuando se trata de dar el primer paso para dejar una adicción, la respuesta es clara, preguntes a quién preguntes, te dirán que la recuperación pasa por “ponerse en manos de los profesionales”, ya seas adicto o familiar. Enrique aclara que “dejar las drogas es fácil”, pero “lo importante es aprender a vivir sin drogarte”, y aquí es donde los especialistas guían y aportan herramientas a los pacientes: “Nosotros no curamos a nadie, ayudamos a que la persona haga el trabajo”.

Otra de las grandes adicciones en las nuevas generaciones está relacionada con la tecnología que provoca “mucho aislamiento en los adolescentes. Nos estamos encontrando con muchos con problemas sociales porque no saben relacionarse. Han aprendido a hacerlo a través de pantallas. Es un problema latente”, explica el terapeuta.





El ejemplo de Javier: de superar una adicción a ayudar a jóvenes a salir de las drogas

Javier Carbonell es el claro ejemplo de que es posible superar una adicción y dar un giro completo a la vida. Javier ha tocado fondo en varias ocasiones cuando apenas era un chaval, pero sus ganas de vivir y su insistencia le ha permitido salir de esos baches y mostrarle el camino a muchos otros jóvenes que están pasando por lo que él vivió en su día. “He pasado por esto, llevo 30 años de recuperación y vengo de una familia que siempre me ha apoyado. Si uno aprende a vivir sin drogas se sale más fortalecido”, apuntaba.

Javier era como cualquier otra persona, “estudiaba, trabajaba, nadie sospechaba que yo tuviera un problema. Es como un veneno que te va calando, no eres consciente de lo que estás viviendo hasta que comienza a ser una pesadilla. Quieres parar y no puedes”. Él sabe perfectamente lo que es no reconocer que eres adicto y destaca cuáles son los dos factores que lo delatan: “la culpabilidad – el no adicto y que consume un fin de semana, no se siente culpable - y cuando acabas consumiendo solo, en tu casa. Este es el punto en el que te das cuenta de que algo falla”.

Detrás de las adicciones hay un gran dolor emocional, por lo que la figura de los familiares y amigos es muy importante para conseguir que se dejen ayudar: “Nunca suelen reconocer que tienen un problema, la familia les empuja. Cuando los familiares creen que ya se han recuperado, son ellos los que quieren seguir la terapia porque no solo dejan de consumir, sino que aprender a liberar el dolor emocional y aprenden a cambiar su vida”. Para Javier hay un “ingrediente esencial: el amor duro, amor porque te quiero y duro porque no voy a permitir que arruines tu vida o que te mueras”.

Tras 30 años de recuperación, Javier dedica su vida a ayudar a personas con este problema como director terapéutico en la Clínica Síndrome Adicciones: “Siempre atiendo a las personas que vienen por primera vez y siempre les cuento mi ejemplo. Si yo he salido y he estado en el límite de quitarme la vida teniéndolo todo, ¿cómo no puede salir cualquier persona? Estoy convencidísimo y la gente se ve identificada porque se siente no juzgada. Esto no es un vicio, es una enfermedad”. Par terminar envía un mensaje claro: “No pueden seguir así porque están arruinando su vida, siempre acaba mal. El haber salido de las drogas ha sido un cambio importante a mi vida y le ha dado sentido”.