"Un préstamo de 150.000 euros con un diferencial de Euríbor más uno baja unos 20 euros al mes, es decir, 260 al año"

El Euríbor da una buena noticia a los más de cuatro millones de españoles que tienen hipotecas variables. El principal índice de referencia para estos préstamos va a cerrar enero bajando hasta el 2,2% tras cinco meses de incrementos. Esta es una de las claves que se han analizado en el programa La Linterna, donde Rubén Corral aprende en Clases de Economía con la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez. Esta bajada supone un alivio para quienes tengan que revisar su hipoteca, ya que hace un año el índice estaba en el 2,52%. A pesar de la buena noticia, el contexto hipotecario sigue teniendo derivadas, como las deducciones fiscales para préstamos firmados antes de 2013, un tema de interés para muchos contribuyentes que pueden encontrar más información en este artículo.

La periodista Victoria Ballesteros ha explicado la traducción práctica de esta bajada. Según sus cálculos, "un préstamo de 150.000 euros con un diferencial de euríbor más uno bajará unos 20 euros al mes, es decir, 260 al año". En el caso de una hipoteca del doble, de 300.000 euros, el ahorro anual superaría los 500 euros.

¿Y qué nos espera en el futuro?

Para responder a esa pregunta, el programa ha contado con Santiago Carbó, catedrático de economía de CUNEF Universidad. El experto anticipa una estabilización en las próximas semanas. "Ha habido algunas bajadas recientemente, pero en general, lo que cabe esperar es que este año, por lo menos, las próximas semanas se sitúe entre el 2,25 y el 2,30", ha señalado Carbó.

Canva Hipoteca

La caída del Euríbor no solo afecta a las hipotecas variables. Cuando baja, abarata el dinero para los bancos y eso se refleja en los tipos de interés que ofrecen en los nuevos préstamos. El tipo medio para esas nuevas hipotecas ya está por debajo del 3%, aunque no se espera que baje mucho más. A pesar de la mejora en las condiciones, el acceso a la financiación sigue siendo un obstáculo para una parte importante de la población, como se detalla en este análisis sobre la necesidad de ahorro previo. Además, es fundamental entender todos los costes asociados, siendo la TAE la clave para entender el coste real de una hipoteca.

El movimiento del Euríbor está directamente ligado a las decisiones del Banco Central Europeo. La subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, ha arrojado luz sobre este punto en 'Clases de Economía', explicando que ambos indicadores "más o menos van caminando a la vez". Según Gómez, "no se prevé que haya muchos movimientos en los tipos de interés generales en los que fija el BCE, con lo cual yo tampoco espero grandes movimientos en ese euríbor".