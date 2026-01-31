Gonzalo Miró estalla por el mal partido del Atlético: "Auguro malos tiempos porque, juegue quien juegue, no se salva nadie"

El Atlético de Madrid, tras la derrota europea contra el Bodo/Glimt, visitaba al Levante con el objetivo de asentarse en la tercera plaza y apretar la lucha por La Liga con la esperanza de que Barcelona o Real Madrid tropezaran en sus partidos.

Y para lograr ese triunfo, Diego Pablo Simeone apostó con un once titular con seis cambios respecto al partido del pasado miércoles y sorprendió con la suplencia de Julián Álvarez.

NUEVO TROPIEZO LEJOS DE CASA

El Atlético empezó dominando el partido y tuvo una ocasión clarísima en el minuto 2 con un remate de Nico González en el que Ryan se lució para evitar el gol. Sin embargo, con el paso de los minutos, el ritmo del encuentro bajó y el Levante creció y, aunque no creó peligro sobre la portería de Oblak, un despiste de Lenglet en defensa casi le cuesta un gol a los rojiblancos.

Más allá de lo futbolístico, la primera parte quedó marcada por el fuerte choque de cabezas entre Sorloth y Matías en un córner, por el que ambos fueron sustituidos al sufrir una conmoción.

EFE Los jugadores del Atlético cabizbajos tras el empate contra el Levante.

Tras el descanso, siguió el monólogo del Atleti. Pero los de Simeone, al igual que en los primeros 45 minutos, no estaban finos en los últimos metros del ataque. Por eso, el técnico argentino movió el banquillo, unos cambios con los que el conjunto rojiblanco creció y se acercó a la portería de Ryan más a menudo.

Sin embargo, el gol no llegaba; los minutos fueron pasando y la desesperación aumentó en los futbolistas del Atlético, que fueron incapaces de ganar a un Levante, que con el punto, sigue soñando con la salvación.

GONZALO MIRÓ ESTALLA CONTRA EL ATLÉTICO

Tras el pitido final, Paco González preguntó a Gonzalo Miró por las sensaciones que le dejó el encuentro y el comentarista fue muy claro. "Yo auguro tiempos complicados en el Atlético. Y a mí, de verdad, ver este partido me parece una tortura y un castigo para los niños pequeños", empezó diciendo.

EFE Nico González se lamenta tras una gran ocasión en el Levante - Atlético.

Y agregaba: "Y el problema es que esto no ha sucedido solo un día y es la tónica habitual. Lo raro es ver un buen partido, que se ve de vez en cuando".

Gonzalo Miró, además, reflexionó sobre el futuro del equipo rojiblanco. "Da igual quién juegue porque no se salva nadie. Auguro tiempos complicados porque, venga quien venga, habrá críticas igualmente y no habrá unanimidad", explicaba.

Y para finalizar, comentó: "Y en cuanto al juego, como no veo ninguna evolución, pues me parece que esto es estirar un chicle que ya no da".